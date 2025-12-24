Yanina Latorre se fue de LAM después de 10 años: ¿cuántos juicios tiene debido a sus declaraciones?

La semana del 23 de diciembre comenzó con un giro en la televisión, Yanina Latorre finalizó su paso, tras una década, como panelista principal del programa que conduce Ángel de Brito. “LAM es mi vida” dijo Yanina, repitiendo la frase en diversas oportunidades para graficar un compromiso absoluto. Esta partida marca el cierre simbólico de una era donde la rubia se consolidó mediante una voz filosa e indiscutible del espectáculo argentino.
Rodeada por familiares y amigos presentes dentro del estudio de América TV, se mostró una faceta vulnerable poco habitual frente a las cámaras. “Esto no es un trabajo, yo acá lo di todo”, aseguró mientras repasaba su crecimiento profesional junto a su evolución personal ante cada compañera. Ahora centrará energías exclusivamente en la labor de conducción para SQP.
El adiós de Ángel de Brito a Yanina Latorre de LAM
De Brito retomó la emisión con un tono bajo y agradecido tras el último corte comercial. Ángel de Brito recorrió el set empleando su mirada antes de dirigirse especialmente hacia la colega más antigua. Con brevedad y contundencia, el periodista manifestó: “Yani, gracias por todo”.
La histórica angelita caminó buscando al compañero para fundirse bajo un abrazo cálido que expresó gratitud silenciosa. Con voz quebrada por la emoción, ella repitió: “Gracias, gracias por todo”. “Nunca me voy a olvidar de nada”, expresó. El líder del ciclo respondió: “LAM es tu casa. Siempre podés volver”. Acto seguido, el conductor pidió una ovación: “Aplausos para Yani Latorre, que se despide de LAM”.
Cuántos juicios acumuló Yanina Latorre en su paso por LAM
Durante el homenaje, la lengua sin filtro trajo consecuencias legales que quedaron expuestas en plena entrevista. Laura Ubfal fue directa al hueso al preguntarle al aire: “¿Cuántos juicios te llevaste de LAM?”. Careciendo de rodeos, la mujer enumeró las causas vigentes contra su persona: “Activos tengo el de la China Suárez y el de Dady Brieva y La Chipi”, lanzó. Tales conflictos involucran demandas por daños, perjuicios e injurias que todavía buscan resolución judicial.
La etapa transcurrida acumuló reclamos provenientes de figuras como Jorge Rial, Luciana Salazar, Beto Casella o Ana Rosenfeld. Aquellos legajos por hostigamiento o filtración de información privada demuestran los riesgos del estilo frontal característico en la protagonista. Su paso por el programa no solo dejó rating y primicias, sino también expedientes judiciales en trámite.