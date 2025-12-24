Yanina Latorre se fue de LAM después de 10 años: ¿cuántos juicios tiene debido a sus declaraciones?

La semana del 23 de diciembre comenzó con un giro en la televisión, Yanina Latorre finalizó su paso, tras una década, como panelista principal del programa que conduce Ángel de Brito. “LAM es mi vida” dijo Yanina, repitiendo la frase en diversas oportunidades para graficar un compromiso absoluto. Esta partida marca el cierre simbólico de una era donde la rubia se consolidó mediante una voz filosa e indiscutible del espectáculo argentino.