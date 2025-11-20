"Es tóxico": Yanina Latorre reveló por qué la "China" Suárez no irá al casamiento de Nicolás Cabré

Nicolás Cabré está a punto de dar el “sí” frente al altar con su pareja de hace tres años, la directora y productora artística Rocío Pardo. La lista de invitados estaba casi definida, pero faltando apenas unas semanas, la “China” Suárez decidió bajarse del evento. Según trascendió, el motivo de la cancelación de último momento estaría relacionado a Mauro Icardi.
En redes sociales, Pardo demostró tener una excelente relación con Rufina, la hija que tienen en común Suárez y Cabré. Se esperaba que la niña fuera el motivo por el que la “China” iría al casamiento: para acompañarla. Pero al parecer no fue suficiente y la actriz volvió a Turquía con su actual pareja pese a que el casamiento es en unos días.
La China Suárez se bajó del casamiento de Cabré
Yanina Latorre reveló el motivo por el que Suárez no iría a la boda más esperada del año. “Es muy tóxico”, opinó la panelista al respecto. “Como Icardi no puede dejar Estambul y el Galatasaray para venir al casamiento, ella se bajó después de confirmar su presencia”, contó al aire la conductora.
Además, dejó claro que Suárez no tiene intenciones de estar sola en la fiesta de su ex pareja y la imposibilidad del futbolista de asistir la condiciona. Pero para resarcir su negativa, la “China” ya le habría enviado un presente a la feliz pareja. Se trataría de “un regalo caro” que recibieron los novios.
Rufina Cabré eligió el vestido de la novia de su papá
La boda de Cabré y Pardo será el próximo 6 de diciembre y ya todo está listo para la celebración. Uno de los últimos preparativos fue el que le tocó a la productora: elegir su vestido soñado. Para hacerlo, le pidió a Rufina que la acompañara a una tarde de chicas y dejó todo registrado en un tierno reel en su cuenta de Instagram.
“Un día muy especial con personas que amo”, escribió como descripción de su video y, pese a que la protagonista de la noche del 6 de diciembre será ella, en su reel dejó muy claro cuánto le interesa compartir con la hija de su prometido. En el video se las vio compartiendo un almuerzo y un postre antes de la cita en el vestuario y, luego, eligiendo el gran vestido blanco para la ocasión.