Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Vísperas de Navidad: en qué horarios estarán abiertos los comercios en el microcentro de Tucumán

Con el asueto decretado para la administración pública, las compras de último momento podrán concretarse hasta la tarde.

A ÚLTIMO MOMENTO. Los tucumanos y las tucumanas tendrán hasta las 17 para terminar sus compras navideñas. A ÚLTIMO MOMENTO. Los tucumanos y las tucumanas tendrán hasta las 17 para terminar sus compras navideñas. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 7 Min

En vísperas de Navidad, el Gobierno nacional dispuso asueto administrativo para los empleados públicos, por lo que no habrá atención en la administración ni en las sucursales bancarias de todo el país. Eso sí, para los que esperan hasta último momento para hacer las compras de regalos, los comercios tucumanos tendrán abiertas sus puertas en horario corrido.

La decisión, oficializada a través del Boletín Oficial, tiene como objetivo otorgar tiempo adicional a los trabajadores para organizar traslados, encuentros familiares y actividades recreativas. De este modo, la medida facilita la logística de fin de año y promueve un descanso extendido que simplifica los preparativos durante estas fechas especiales.

Atención del comercio entre el 24 y 25 de diciembre

En la cuenta regresiva de la Nochebuena, la anteción de los comercios tucumanos será de corrido, pero no será extendido. La actividad inició por la mañana a las 9 y finalizará por la tarde, a las 17. El jueves 25 es feriado por Navidad, por lo que se espera que los comercios no atiendan.

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Qué pasará con el asueto del 24 en Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó este lunes el decreto 3.935/1, que declara el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, en el marco de los festejos de Fin de Año. La disposición se suma al asueto administrativo dictado para el 24 y el 31, que se había dictado en línea con lo anunciado por la Nación.

Para las previas a las festividades, el Poder Judicial de Tucumán y la Legislatura confirmaron la adhesión plena. Ahora, estos poderes, los municipios, los entes descentralizados y los organismos autárquicos deben resolver si se suman también para el 26 de diciembre y el 2 de enero.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿El 24 de diciembre será feriado? cómo será el movimiento del comercio

¿El 24 de diciembre será feriado? cómo será el movimiento del comercio

¿Abren los bancos hoy?: cómo será la actividad este 24 de diciembre

¿Abren los bancos hoy?: cómo será la actividad este 24 de diciembre

Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
1

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
2

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
3

Todos para uno y uno para todos

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
4

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital
5

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
6

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Más Noticias
Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios