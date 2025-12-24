Vísperas de Navidad: en qué horarios estarán abiertos los comercios en el microcentro de Tucumán

En vísperas de Navidad, el Gobierno nacional dispuso asueto administrativo para los empleados públicos, por lo que no habrá atención en la administración ni en las sucursales bancarias de todo el país. Eso sí, para los que esperan hasta último momento para hacer las compras de regalos, los comercios tucumanos tendrán abiertas sus puertas en horario corrido.
La decisión, oficializada a través del Boletín Oficial, tiene como objetivo otorgar tiempo adicional a los trabajadores para organizar traslados, encuentros familiares y actividades recreativas. De este modo, la medida facilita la logística de fin de año y promueve un descanso extendido que simplifica los preparativos durante estas fechas especiales.
Atención del comercio entre el 24 y 25 de diciembre
En la cuenta regresiva de la Nochebuena, la anteción de los comercios tucumanos será de corrido, pero no será extendido. La actividad inició por la mañana a las 9 y finalizará por la tarde, a las 17. El jueves 25 es feriado por Navidad, por lo que se espera que los comercios no atiendan.
Qué pasará con el asueto del 24 en Tucumán
El gobernador Osvaldo Jaldo firmó este lunes el decreto 3.935/1, que declara el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, en el marco de los festejos de Fin de Año. La disposición se suma al asueto administrativo dictado para el 24 y el 31, que se había dictado en línea con lo anunciado por la Nación.
Para las previas a las festividades, el Poder Judicial de Tucumán y la Legislatura confirmaron la adhesión plena. Ahora, estos poderes, los municipios, los entes descentralizados y los organismos autárquicos deben resolver si se suman también para el 26 de diciembre y el 2 de enero.