Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Como pasa todos los años, muchos tucumanos esperan hasta último momento para hacer las compras de Navidad. Es por eso que el comercio dispuso, como ocurrió en otras oportunidades, un horario especial de atención para el martes y el miércoles.
La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán indicó que el sector brindará una atención extraordinaria. La medida apunta a ampliar los horarios de apertura para que la gente pueda terminar sus preparativos y que los comercios puedan recibir mayores ganancias.
Desde el martes la apertura será diferente: tendrá un horario extendido de atención. Los vendedores de la capital brindarán servicio en horario corrido desde las 9.30 hasta las 21.30. Las horas extras deben abonarse según la Ley n.° 20.744.
El día miércoles, la víspera de la Navidad, también habrá horario de atención corrido, pero no será extendido. La actividad iniciará por la mañana a las 9 y finalizará por la tarde a las 17 para que los comerciantes puedan también preparar su Nochebuena.
El jueves 25 es feriado por Navidad, por lo que se espera que los comercios no atiendan.
Cómo atenderá el comercio por fin de año
La semana siguiente habrá una nueva celebración por fin de año y Año Nuevo. El patrón de horarios será similar al de la semana de Navidad. El lunes 29 y martes 30, según informó la Cámara de Comercio, se atenderá en horario normal –de 9 a 13 y de 17.30 a 21.30–.
El miércoles 31, día en que se festeja la finalización del 2025, habrá una atención en horario corrido, pero diferente a la del 24. Los comercios abrirán a las 9 y cerrarán a las 14. El jueves 1 de enero habrá feriado por Año Nuevo, por lo que tampoco habrá atención.