Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

El Sistema de Alerta Temprana compartió su último parte esta madrugada apenas pasadas las 6. En él se anunció el pronóstico de los fenómenos meteorológicos más intensos que habrá en el país durante las próximas 72 horas. Pese a que este martes hay alerta solo para seis provincias, la situación cambiará drásticamente para la Nochebuena de este miércoles 24 de diciembre.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas que están bajo alerta este martes son la mitad este de Jujuy, el noreste de Salta y toda Formosa y Misiones. En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se suman el sudoeste de Chubut y el noroeste de Santa Cruz con alerta por vientos de hasta 90 kilómetros por hora.
Alerta amarilla por tormenta para el 24 de diciembre
En algunas regiones habrá que tener particular cuidado con los sitios que se elijan para festejar, porque serán nueve las provincias bajo alerta por tormentas. La alerta por vientos de la Patagonia se mantendrá en las dos provincias, pero se extenderá en cuanto a área de cobertura.
Las provincias que esperan tormentas se encuentran en el norte y centro del país. Se trata del oeste de Jujuy, centro de Salta de norte a sur, la totalidad de la provincia de Tucumán, la mitad oeste de Catamarca, el centro y oeste de La Rioja, oeste de San Juan, norte de San Luis, este y norte de Córdoba, mitad este de Santiago del Estero y gran parte del norte.
Hacia la noche del 24 empezarían las tormentas en toda la región señalada por el SAT. En la mayoría de las provincias se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros con posible caída de granizo, ráfagas de viento y actividad eléctrica. Solo en la zona de San Juan y San Luis la intensidad de las tormentas será reducida con un pronóstico de precipitaciones acumuladas entre 15 y 35 milímetros.
Alerta por vientos fuertes en la Patagonia
En Chubut y Santa Cruz, la alerta meteorológica para el miércoles es incluso más abarcativa que la del martes. En la primera provincia se extiende a todo el tercio sur de la provincia y, en la segunda, abarca la mitad oeste y también la mitad sur. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 de manera puntual. En Chubut la alerta rige solo para la mañana del miércoles, mientras que en Santa Cruz se incluyen también la tarde y la noche.