Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Alerta por vientos fuertes en la Patagonia

En Chubut y Santa Cruz, la alerta meteorológica para el miércoles es incluso más abarcativa que la del martes. En la primera provincia se extiende a todo el tercio sur de la provincia y, en la segunda, abarca la mitad oeste y también la mitad sur. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 de manera puntual. En Chubut la alerta rige solo para la mañana del miércoles, mientras que en Santa Cruz se incluyen también la tarde y la noche.