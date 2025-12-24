El plan de paz para Ucrania: las 20 condiciones del pacto entre Kiev y Washington

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, presentó los ejes centrales del plan de paz diseñado en conjunto con la administración estadounidense para poner fin a la invasión rusa. El documento, que ya está en manos del Kremlin para su evaluación, no solo busca el cese de las hostilidades, sino que traza una hoja de ruta para la reconstrucción total del país y su integración definitiva a Occidente.