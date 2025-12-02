Guerra Rusia-Ucrania: Kiev y sus aliados europeos objetan el plan de Trump

Los europeos esperan que la administración Trump no sacrifique a Ucrania, considerada un baluarte frente a las ambiciones rusas en Europa. Los europeos se opondrán a una “paz dictada” a Ucrania, aseguró el canciller alemán, Friedrich Merz, quien también conversó a distancia con Zelenski y Macron al igual que sus pares del Reino Unido, Polonia e Italia, y los líderes de la UE y la OTAN, entre otros. El domingo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo que se requería más trabajo, pero Trump mostró optimismo y estimó que Rusia y Ucrania desean poner fin al conflicto.