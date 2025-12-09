León XIV recibe a Zelenskyy y reitera su llamado a la paz en Ucrania

Hace cinco meses, Zelenskyy ya se había reunido con el Papa en Castel Gandolfo, en una audiencia privada donde se trataron asuntos similares. En esa ocasión, el Pontífice expresó su dolor por las víctimas del conflicto y aseguró su oración por el pueblo ucraniano, además de reiterar la disposición del Vaticano a mediar en posibles negociaciones entre Ucrania y Rusia.