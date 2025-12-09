León XIV recibe a Zelenskyy y reitera su llamado a la paz en Ucrania

En la mañana de este martes 9 de diciembre, el papa León XIV recibió en audiencia al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la residencia de Castel Gandolfo, en un encuentro centrado en la situación bélica que atraviesa su país y en la búsqueda de soluciones diplomáticas.
Durante la conversación, que la Oficina de Prensa de la Santa Sede calificó de cordial, el santo padre subrayó la importancia de mantener el diálogo y expresó su deseo de que las iniciativas diplomáticas actuales conduzcan a una paz justa y duradera.
El comunicado oficial también señala que se abordaron temas sensibles como la situación de los prisioneros de guerra y la necesidad de garantizar el retorno de los niños ucranianos a sus familias.
Hace cinco meses, Zelenskyy ya se había reunido con el Papa en Castel Gandolfo, en una audiencia privada donde se trataron asuntos similares. En esa ocasión, el Pontífice expresó su dolor por las víctimas del conflicto y aseguró su oración por el pueblo ucraniano, además de reiterar la disposición del Vaticano a mediar en posibles negociaciones entre Ucrania y Rusia.
Tras el encuentro, el presidente ucraniano se dirigió a los periodistas en inglés, agradeció la audiencia y destacó especialmente el apoyo del Papa en lo referente al regreso de los niños ucranianos, calificando este tema como "una cuestión muy importante".