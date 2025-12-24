Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Navidad y muérdago: qué simboliza la tradición de besarse en Nochebuena

Tradición, mitología y amor: el origen del muérdago en Navidad, qué simboliza besarse debajo de esta planta y por qué el ritual se mantiene vigente en Nochebuena.

Navidad y muérdago: qué simboliza la tradición de besarse en Nochebuena Navidad y muérdago: qué simboliza la tradición de besarse en Nochebuena
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Cada Navidad, una antigua tradición vuelve a ocupar un lugar central en reuniones familiares y celebraciones románticas: besarse debajo del muérdago. Aunque hoy se asocia al amor, la buena suerte y los nuevos comienzos, su origen se remonta a siglos atrás y está profundamente ligado a mitos, creencias y rituales de las culturas europeas y escandinavas.

Conocido científicamente como viscum álbum —también llamado arfueyu—, el muérdago es una planta que crece sobre árboles como el manzano, el roble, el pino o el olmo, y se reconoce por sus hojas redondeadas y sus características bayas blancas o rojas. Su presencia en relatos populares comenzó a consolidarse a partir del siglo XVII y, con el paso del tiempo, la costumbre de colgarlo en Nochebuena se expandió a distintos puntos del mundo.

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Para los druidas, una influyente clase sacerdotal de las antiguas culturas celtas, el muérdago era considerado una “planta mágica”. Creían que tenía propiedades protectoras y reconstituyentes: servía para alejar la maldad, prevenir enfermedades, favorecer la fertilidad e incluso otorgar invisibilidad. Ese halo místico es el que, siglos después, sigue envolviendo a una tradición que cada Nochebuena invita a celebrar el amor y la unión.

¿Cuál es la leyenda del muérdago?

El muérdago tiene origen en el siglo 17 en Escandinavia que venía de la cultura Celta,. Era una planta sagrada druida de uso particular para los sumos sacerdotes, maestros y jueces de Irlanda y Gran Bretaña, así como el norte de España porque se suponía que tenía funciones para adivinar.

La teoría de la magia del muérdago radicaba en que sus hojas se mantenían verdes todo el año y por ende se asoció a sentimientos estables como la paz y el amor. De hecho, bajo esta planta se celebraban matrimonios y treguas de batalla.

Un siglo después, el muérdago llegó a la Navidad y adquirió un sentido romántico, ya que los escandinavos creían que los amores jóvenes bajo la planta no podían negarse al influjo de darse un beso y de ahí a iniciar una relación romántica, para el siglo 19 en Europa un beso bajo el muérdago ya se consideraba una petición formal de boda y una predicción de matrimonio.

¿Qué significa besarse debajo del muérdago?

La costumbre de besarse bajo el muérdago tiene raíces antiguas y se remonta a la mitología nórdica. En ese universo simbólico, Frigg —esposa de Odín— era la diosa del amor y protectora de los amantes, y el muérdago uno de sus emblemas más representativos. Madre de Baldur y Loki, figuras que encarnaban el bien y el mal, Frigg buscó proteger a su hijo más amado haciendo prometer a todos los seres del mundo que no le causarían daño, aunque olvidó incluir al muérdago en ese juramento.

Esa omisión fue aprovechada por Loki, quien entregó la planta al dios ciego del Invierno. Con ella, Baldur fue apuñalado hasta morir. Desconsolada, Frigg lloró sobre el cuerpo de su hijo y, según el mito, sus lágrimas se transformaron en bayas de muérdago, permitiendo así que Baldur volviera a la vida.

Como celebración de ese milagro, la diosa decidió besar a toda persona que pasara bajo el muérdago, gesto que dio origen al simbolismo actual de la tradición. Con el avance del cristianismo, muchas prácticas paganas fueron incorporadas y resignificadas, y el muérdago terminó consolidándose como uno de los símbolos navideños más asociados al amor y la protección.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿El 24 de diciembre será feriado? cómo será el movimiento del comercio

¿El 24 de diciembre será feriado? cómo será el movimiento del comercio

Vísperas de Navidad: en qué horarios estarán abiertos los comercios en el microcentro de Tucumán

Vísperas de Navidad: en qué horarios estarán abiertos los comercios en el microcentro de Tucumán

Qué significa mirar demasiadas veces el celular en la mesa navideña, según un estudio

Qué significa mirar demasiadas veces el celular en la mesa navideña, según un estudio

Las recomendaciones del sacerdote Luis Zazano para vivir la Navidad en Tucumán desde la sencillez

Las recomendaciones del sacerdote Luis Zazano para vivir la Navidad en Tucumán desde la sencillez

Cómo realizar el ritual con laurel para atraer dinero en Navidad

Cómo realizar el ritual con laurel para atraer dinero en Navidad

Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
1

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
2

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
3

Todos para uno y uno para todos

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
4

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
5

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital
6

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Más Noticias
Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios