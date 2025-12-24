Navidad y muérdago: qué simboliza la tradición de besarse en Nochebuena

La costumbre de besarse bajo el muérdago tiene raíces antiguas y se remonta a la mitología nórdica. En ese universo simbólico, Frigg —esposa de Odín— era la diosa del amor y protectora de los amantes, y el muérdago uno de sus emblemas más representativos. Madre de Baldur y Loki, figuras que encarnaban el bien y el mal, Frigg buscó proteger a su hijo más amado haciendo prometer a todos los seres del mundo que no le causarían daño, aunque olvidó incluir al muérdago en ese juramento.