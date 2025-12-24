El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Las condiciones del tiempo continuarán siendo inestables en Tucumán y en el resto de la región, de acuerdo con el pronóstico que anuncia para hoy una máxima de 32 °C, en una jornada que terminaría con tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima fue de 22 °C y que la nubosidad fue superior al 70%, en una mañana que comenzó una nubosidad de apenas un 20% y vientos leves desde el sector norte.
Con el paso de las horas la temperatura continuará subiendo y cerca del mediodía se esperan 30 °C, una nubosidad que se sostendrá en un 30% y una humedad del 65%. Los vientos serán suaves desde el sector este.
A partir de la siesta la nubosidad irá en aumento mientras que la temperatura rondará los 32 °C y no se descartan las primeras precipitaciones del miércoles. La nubosidad superará el 50% mientras que la humedad sería cercana al 60%.
Para la noche las lluvias podrían intensificarse y se pronostican fuertes tormentas a partir de las 22. La temperatura descenderá hasta los 25 °C minutos antes de la medianoche, por lo que las celebraciones de la Nochebuena deberán proyectarse bajo techo para evitar dolores de cabeza.
¿Cómo estará el tiempo durante la Navidad en Tucumán?
El SMN pronostica para este jueves de Navidad una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 25 °C. Las lluvias se extenderían durante la madrugada y hasta el mediodía y no se descartan precipitaciones por la tarde.
Para el viernes se espera mucha nubosidad, una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 29 °C. Por la noche podrían volver las lluvias aunque de forma aislada.