Cómo proteger a tu mascota de la pirotecnia con música en Navidad y Año Nuevo

Entre los consejos más apuntados por los veterinarios, asegúrate de que tu mascota haga ejercicio durante el día, darle un largo paseo en la plaza, o jugarle mucho con su chiche preferido, especialmente si sabes que habrá fuegos artificiales por la noche. Esto ayudará a que tu animal esté más cansado y pueda descansar mejor durante esas horas.