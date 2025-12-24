Secciones
Cómo proteger a tu mascota de la pirotecnia con música en Navidad y Año Nuevo

La diversión humana puede ser el sufrimiento de los animales durante las fiestas. Descubrí los consejos de los expertos para mitigar el impacto de la pirotecnia.

Hace 2 Hs

Mientras que para los humanos puede significar felicidad, para nuestras mascotas las fiestas navideñas suelen ser difíciles y en ocasiones se convierten en un calvario. El ruido de la pirotecnia les provoca ansiedad y miedo, sin embargo, existen medidas que podés tomar para protegerlos y garantizar su bienestar durante estas fechas.

Entre los consejos más apuntados por los veterinarios, asegúrate de que tu mascota haga ejercicio durante el día, darle un largo paseo en la plaza, o jugarle mucho con su chiche preferido, especialmente si sabes que habrá fuegos artificiales por la noche. Esto ayudará a que tu animal esté más cansado y pueda descansar mejor durante esas horas.

Si vas a dejar a tu mascota en una habitación o en un canil, asegúrate de que tenga suficiente espacio para moverse cómodamente. Retira cualquier elemento o decoración que pueda romperse por los ruidos, y nunca dejes al animal atado con cadenas que puedan provocarle daño. 

Una vez dentro de casa, poné música relajante en un volumen superior al de afuera, con el fin de que esto opaque las explosiones. Aquí se sugiere elegir temas relajantes para disminuir la ansiedad y el estrés del animal.

Antes de medicar a tu mascota, se sugiere concurrir a un veterinario de confianza. Consultale acerca de estas inquietudes y cómo las podés resolver. Es probable que el especialista te ofrezca un tranquilizante para dormir a tu perro o para que su sistema auditivo no funcione al 100% durante el festejo con pirotecnia.

Canciones recomendadas para relajar a nuestras mascotas durante las horas de pirotecnia

