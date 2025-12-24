El agridulce sabor de un año de inversiones privadas

Desde hace algún tiempo se menciona la venta de otro ingenio: el Concepción, administrado por la familia Luque. La empresa se destaca principalmente por la producción de azúcar de caña sin refinar proveniente de los departamentos Cruz Alta, Leales, Burruyacú y Tafí Viejo, y por la elaboración de licores destilados y combinados. Otra de sus actividades es la elaboración de productos alimenticios, como el azúcar, y la fabricación de alcohol, petróleos y productos derivados del carbón, detalla la bio que presenta el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán (Ipaat). Todavía restan algunos detalles por resolver para concretar la operación de venta y, según trascendió, el acuerdo de confidencialidad está a punto de expirar. Por lo que el año podría cerrarse con un nuevo dueño, con apellido que tiene tradición en la industria azucarera nacional.