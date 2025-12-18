Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

Con esta adquisición, el Grupo Ruiz extiende su volumen de negocios. La nave insignia es Paramérica, una compañía agroindustrial familiar fundada en 1994, que cuenta con 20.000 hectáreas de campo propias destinadas a la producción de granos: porotos negros, alubia, colorado y cranberry; garbanzos, maíz y soja. Gran parte de esos productos se exportan a distintos continentes. También cuenta con campos de producción de limones en Tucumán y en Salta. Asimismo ha diversificado sus actividades. En ese aspecto, el anillo de inversiones contiene al ingenio San Isidro (Salta), el establecimiento San Carlos, Grupo Anta del Plata, DMC Propiedades, Ruiz SA Automotores, Mi auto Ya! Y ahora Latin Lemon.