Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

El conglomerado empresario suma a la compañía industrializadora y de packing de limones

Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

En el cierre del año, otro movimiento se produce en el sector productivo tucumano. El Grupo Ruiz cerró la operación de compra de Latin Lemon, una compañía industrial y de packing de limones, confirmaron a LA GACETA fuentes vinculadas con la negociación. 

Latin Lemon es una empresa citrícola especializada en la producción de limones de exportación de fruta fresca y en la elaboración de sus productos industriales: Aceite Esencial, Jugos Concentrados, Cáscara Deshidratada y otros derivados. 

Su volumen de molienda industrial es de 75.000 toneladas al año, con un Packing de capacidad de 3.000.000 de cajas de exportación (55.000 tn/año) de limón fresco, donde además de exportar y comercializar la fruta provenientes de sus campos, presta servicios a terceros, ocupando el primer lugar como empresa empacadora de limón fresco de Argentina.

Asimismo, cuenta con viveros cítricos propios (5.500 m2) para quintas y venta a productores, que aseguran el aprovisionamiento de materia prima a la planta industrial. Esta integración optimiza el proceso productivo que es llevado a cabo en el complejo industrial Bella Vista de una superficie cubierta de más de 20.000 metros cuadrados dentro de predio de 400.000 m2 sobre ruta Nacional 157 a 23 km de la capital tucumana.

Con esta adquisición, el Grupo Ruiz extiende su volumen de negocios. La nave insignia es Paramérica, una compañía agroindustrial familiar fundada en 1994, que cuenta con 20.000 hectáreas de campo propias destinadas a la producción de granos: porotos negros, alubia, colorado y cranberry; garbanzos, maíz y soja. Gran parte de esos productos se exportan a distintos continentes. También cuenta con campos de producción de limones en Tucumán y en Salta. Asimismo ha diversificado sus actividades. En ese aspecto, el anillo de inversiones contiene al ingenio San Isidro (Salta), el establecimiento San Carlos, Grupo Anta del Plata, DMC  Propiedades, Ruiz SA Automotores, Mi auto Ya! Y ahora Latin Lemon.

