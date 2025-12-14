Precios del azúcar: clave para la economía de Tucumán

La Provincia tiene el privilegio de contar con organismos estatales y a su vez con cuatro universidades, con sus correspondientes estamentos económicos para lograr esa finalidad. Algo así nos tocó hacer (desde la Experimental) luego del intempestivo cierre de los 11 ingenios, allá por 1966-67 y había que recuperar la actividad azucarera para que volviese a ser rentable. Tarea que insumió de mínimo cinco años en la parte técnica, pero en el ínterin todo tipo de estudios económicos con costos de producción, precios, puntos de equilibrio, etc. ayudados por la UNT (cátedra de Costos). Veamos ahora los datos que proporciona la consultora con la comparación del precio promedio anual mayorista del azúcar Blanco “A” de Tucumán en el mercado interno en dólares (sin impuestos internos) en relación a las cifras del azúcar según Contrato 5 de Londres, puesto que este es tomado como referencia para la comparación de precios. Del mismo modo se adjuntan los precios del “cristal blanco” del Estado de Sao Paulo, Brasil, nuestro socio en el Mercosur. Los datos aportados abarcan un período de 22 años (2003 – 2025), pero solamente nos detendremos en analizar lo de este año para ser más precisos (Enero – Septiembre). Los precios están en “dólares mercado” y Tucumán aparece con U$S 324,30/t y Brasil con U$S 471,78/t. El valor de referencia internacional citado en U$S 498,97/t. Respecto a este, el valor tucumano llega al 65,06 % y respecto al de Brasil, al 68,74 %. Al final concluye que “las pérdidas de ingresos” en 2024 para el sector azucarero fue de U$S 260.942.965, cifra de enorme magnitud, al hacer la comparación con el precio interno del Brasil. Es peor si se lo compara con los valores del azúcar Contrato 5.