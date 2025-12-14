Precios del azúcar: clave para la economía de Tucumán

El tema de los precios del azúcar, tanto del sector mayorista como minorista, merece ser analizado de la mejor forma posible, pues hace al fondo de la economía de Tucumán. La comparación de precios con otros países de distintos continentes, es interesante a tal fin. Para ello hemos seguido dos fuentes de información confiable, tal como la proporciona localmente la Consultora de A. Carrizo y Asoc. y luego la renombrada Global Products Price de los EEUU. Dentro de ese esquema hemos introducido los precios locales al nivel del valor bolsa entrega ingenio que publica el CACTU. Conocer todos estos valores que expondremos enseguida, amerita – a mi juicio – que en Tucumán se pueda realizar un profundo estudio del tema atento a los bajos precios comparativos y como bien lo define el Cont. Arquímedes Carrizo, al decir “que a Tucumán no le conviene vender a bajos precios (inferior al de mercado) porque subsidia a los consumidores del resto del país”. Buena explicación.
Pérdidas de ingresos
La Provincia tiene el privilegio de contar con organismos estatales y a su vez con cuatro universidades, con sus correspondientes estamentos económicos para lograr esa finalidad. Algo así nos tocó hacer (desde la Experimental) luego del intempestivo cierre de los 11 ingenios, allá por 1966-67 y había que recuperar la actividad azucarera para que volviese a ser rentable. Tarea que insumió de mínimo cinco años en la parte técnica, pero en el ínterin todo tipo de estudios económicos con costos de producción, precios, puntos de equilibrio, etc. ayudados por la UNT (cátedra de Costos). Veamos ahora los datos que proporciona la consultora con la comparación del precio promedio anual mayorista del azúcar Blanco “A” de Tucumán en el mercado interno en dólares (sin impuestos internos) en relación a las cifras del azúcar según Contrato 5 de Londres, puesto que este es tomado como referencia para la comparación de precios. Del mismo modo se adjuntan los precios del “cristal blanco” del Estado de Sao Paulo, Brasil, nuestro socio en el Mercosur. Los datos aportados abarcan un período de 22 años (2003 – 2025), pero solamente nos detendremos en analizar lo de este año para ser más precisos (Enero – Septiembre). Los precios están en “dólares mercado” y Tucumán aparece con U$S 324,30/t y Brasil con U$S 471,78/t. El valor de referencia internacional citado en U$S 498,97/t. Respecto a este, el valor tucumano llega al 65,06 % y respecto al de Brasil, al 68,74 %. Al final concluye que “las pérdidas de ingresos” en 2024 para el sector azucarero fue de U$S 260.942.965, cifra de enorme magnitud, al hacer la comparación con el precio interno del Brasil. Es peor si se lo compara con los valores del azúcar Contrato 5.
“Muy atrasado”
Viendo ahora esos valores mayoristas y llevados al nivel del precio de un kilogramo en dólares, son U$S 0,324/kg y en pesos (cambio $1.430) $463,32/kg. En Brasil los valores resultan superiores con U$S 0,471 y en pesos $682,95/kg. Visto así, el precio mayorista es más barato aquí. Una ligera comparación si consideramos al productor cañero como mayorista, recibe en ingenio con IVA, $548,2/kg o sean U$S 0,383/kg. En el país carioca el cambio hoy es de Reales 5,30 por dólar y por otro lado cada Real son $265,72. Actualmente en el Edo Sau Paulo, empresas comercializadoras ofrecen la bolsa de 50 Kg. a U$S 60, que serían R 318 y en $1.691/kg. Cifras muy elocuentes. Tema para estudiar en los entes oficiales, etc. Empresarios azucareros señalan respecto al precio del producto, “que es de los pocos bienes de la economía nacional que está atrasada” (Ver LA GACETA 19 de Noviembre).
Por su parte en CACTU señalan “que si se afianza la exportación y el consumo del Bioetanol el panorama será mejor”. Analizando ahora el “promedio anual mayorista” (tipo doméstico) en diferentes países según la Consultora, se observan valores interesantes del precio por tonelada/ingenio. Para Argentina, el azúcar crudo en puerto Buenos Aires (año 2023) estaba en U$S 530/t, mientras el Refinado blanco en U$S 663/t, y el azúcar blanco “A” en U$S 570/t. Relacionado con 14 países productores de azúcar blanco (todos en precios al por mayor), aparece en dicho análisis los EEUU con U$S 1.335/t, México con U$S 1.336/t, la UE con U$S 886/t (azúcar de remolacha), Brasil con U$S 575, Colombia con U$S 840/t, India con U$S 481/t y Tailandia con U$S 584/t. Estos tres grandes productores que pesan fuerte en el mercado mundial (Brasil, India y Tailandia) no llegan a U$S 600/t, mientras Argentina con sus U$S 570/t tiene solo a India y China con cifras inferiores.
Distintos tipos de azúcar
Dado que hablamos de distintos tipos de azucares, vale aclarar cómo se definen la calidad de los mismos. Primero están los grados de polarización y después el valor ICUMSA. Cuanto mayor es la polarización mejor la calidad y con los Icumsa es el revés, mayor valor es menor calidad. Así vamos: 1) el azúcar refinado tiene 99,9 grados y 45 Icumnsa, 2) un blanco semirrefinado tiene 99,7 grados y 60 Icumsa , y 3) el blanco “A” también con 99,7 y 120, 4) Luego el Crudo más conocido con 96 grados y 800 Icumsa. También la cantidad de cenizas % hace a la calidad, como el dióxido de azufre, etc. Mayor cenizas menor calidad (0,02% el refinado a 0,90% el crudo). Todas estas cuestiones se toman en cuenta para la exportación de azúcares. Analizando los precios minoristas de consumidores, tenemos las cifras para abril 2025 que proporciona Global Products Price para 81 países.
Los podemos dividir en tres categorías: 1) aquellos con precio menor a un dólar. 2) entre uno a dos dólares/kg y 3) mayor de dos dólares. Estos valores son con los impuestos internos de cada país. Para caso 1) con 14 países, Brasil aparece con U$S 0,94/kg, Bolivia con U$S 0,89/kg y el más bajo la India con U$S 0,62/kg. En el medio podemos ubicar a Tucumán con los precios al día de hoy en góndolas, con variaciones desde U$S 0,56 a 0,90/kg según las marcas comerciales y que hacen a los tipos de azúcares fraccionados que describimos. $800 a 1.500/Kg. Hay un salto muy grande si cotejamos con los U$S 0,389/Kg del Blanco “A” entrega ingenio. 2) En este grupo entran 52 países, donde el precio más elevado es Finlandia con U$S1,97/kg y el más bajo Indonesia con U$S 1,02/kg. Allí están los EEUU con U$S 1,50/kg y 6 países de Latinoamérica. Por ejemplo Ecuador desde U$S 1,20 a Méjico con U$S 1,81/kg. En el medio están Uruguay, Perú, Paraguay y Chile (desde U$S 1,38/kg a 1,61/kg) 3) En este grupo solo hay 4 países con valores mayores a dos dólares/kg con Sudáfrica y sus U$S 2,04 a Noruega con 3,55/kg.
Efecto en la economía
Por todo ello considero necesario estudiar este tema por su efecto en la economía de Tucumán. ¿Por qué los bajos precios? ¿Qué razones se esgrimen? ¿Sobreoferta? Algo así opina el Cont. A. Carrizo cuando dice “mercado interno sobreofertado” y que son “necesarias más exportaciones que equilibren la demanda interna”.
Resultará de interés ver los precios actuales del azúcar/bolsa/ingenio en Tucumán, con datos del Cactu al 26/11/25. El valor de la bolsa/50 kg. con entrega ingenio (más IVA) repuntó en una semana 3,01% y tomado como “aceptable promedio” es de $28.235. Al cambio medio de $1450/dólar serían U$S 19,47/bolsa y U$S 389,40/t del Blanco “A” (valores en bruto). Entonces $564/kg. y U$S 0,389/kg. El Crudo internacional estaba al 19/11 en U$S 324,3/t y el Refinado en U$S 420/t. Tomando un precio “real actualizado” a la fecha, serían $32.290/bolsa (U$S 22,26) y U$S 445,2/t, con $646/kg. y U$S 0,445/kg. Datos interesantes a tomar en cuenta. Al parecer el bajo valor está dado en el Kg de azúcar entrega ingenio, comparado con otros países.