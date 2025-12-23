Luis Augier: "Respetar la Constitución no es una consigna, es una obligación"

El dirigente señaló que ese plazo venció a fines de 2006. "Han pasado casi dos décadas y la Legislatura nunca cumplió con ese mandato constitucional". "El resultado es un sistema electoral incompleto y desequilibrado, donde se aplicó sin demora aquello que convenía al poder político de turno -los acoples- y se postergó indefinidamente lo que podía contribuir a mayor transparencia, control ciudadano y modernización del acto electoral", subrayó.