Luis Augier: "Respetar la Constitución no es una consigna, es una obligación"

Luis Augier, ex candidato a intendente de Alberdi, se refirió al debate sobre la reforma electoral en Tucumán y advirtió sobre lo que consideró un incumplimiento constitucional vigente desde 2006.
"En el debate actual sobre la reforma electoral en Tucumán conviene recordar un dato central que suele pasarse por alto. La Constitución Provincial fue reformada en junio de 2006. En esa reforma se incorporaron dos institutos fundamentales del sistema electoral: el régimen de acoples y la modalidad de voto electrónico, ambos previstos en el artículo 43", afirmó el abogado.
Luego, agregó: "mientras el régimen de acoples fue rápidamente reglamentado y puesto en práctica, el voto electrónico nunca lo fue. Y esto no ocurrió por una omisión menor ni por una simple decisión política coyuntural".
"Las Disposiciones Transitorias de la Constitución, en su artículo 156, establecen de manera expresa y con carácter imperativo que la Legislatura de la Provincia deberá dictar la reglamentación del sistema de votación electrónica previsto en el artículo 43, inciso 3°, dentro del plazo de seis meses", sostuvo.
El dirigente señaló que ese plazo venció a fines de 2006. "Han pasado casi dos décadas y la Legislatura nunca cumplió con ese mandato constitucional". "El resultado es un sistema electoral incompleto y desequilibrado, donde se aplicó sin demora aquello que convenía al poder político de turno -los acoples- y se postergó indefinidamente lo que podía contribuir a mayor transparencia, control ciudadano y modernización del acto electoral", subrayó.
"Por eso, cuando hoy se habla de 'reforma electoral', la discusión no puede reducirse a parches ni a anuncios oportunistas. La verdadera reforma pendiente es cumplir la Constitución y saldar una deuda institucional que la provincia arrastra desde junio de 2006", sostuvo y sentenció: "Respetar la Constitución no es una consigna, es una obligación".