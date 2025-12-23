Secciones
Matías Alé sufrió un incendio en su hogar: ¿cuál fue el descuido que originó el fuego?

"Era como cierta niebla, no tenía mucho olor", recordó acerca de los primeros instantes del siniestro.

Matías Alé sufrió un incendio en su hogar: ¿cuál fue el descuido que originó el fuego? Matías Alé
Por Virginia Daniela Gómez Hace 3 Hs

Un accidente doméstico en Nordelta generó preocupación por la salud de Matías Alé tras aquel principio de incendio registrado. Dicho actor describió ese suceso como "una desgracia con suerte" debido a que su pareja, Martina Vignolo, no estaba presente durante el inicio del fuego. Tal incidente ocurrió mientras él se preparaba para viajar hacia Mar del Plata junto a Río.

Esta combustión empezó cuando el artista apoyó una caja de madera con "cuatro panes dulces" sobre las hornallas eléctricas de esa cocina. "Era como cierta niebla, no tenía mucho olor", recordó acerca de los primeros instantes del siniestro. Al bajar a su planta inferior, encontró "un humo negro en todo el departamento" que dificultaba la visión totalmente.

Cómo comenzó el incendio en la casa de Matías Alé

La sensibilidad extrema de los mandos del artefacto resultó determinante para el surgimiento de llamas. "Son muy sensibles las perillas", comentó el damnificado respecto al funcionamiento de su estufa. El mayor peligro brotó cuando "se empezaron a prender fuego las bolsas de plástico", generando un ambiente sumamente tóxico.

Martina Vignolo regresó al inmueble justo cuando la situación empeoraba para brindar ayuda a su marido. Ambos lograron "correr la caja" y procedieron a ventilar los espacios afectados con rapidez. Matías Alé intentó intervenir previamente, pero "no podía tirar agua tampoco, porque toda la cocina es eléctrica".

El alta médica de Matías Alé

Debido a la inhalación por monóxido, el intérprete requirió "asistencia de oxígeno durante una hora y media" dentro de este centro médico. Los doctores realizaron "una placa de tórax, análisis de sangre" y diversos estudios rutinarios para confirmar su bienestar. Actualmente, aquel paciente manifiesta sentirse "con el cuerpo cansado y mucho ardor en la garganta" tras el episodio traumático.

Vignolo utilizó redes sociales para brindar tranquilidad y confirmar que "estamos bien los tres". Durante el lunes posterior, especialistas otorgaron el alta permitiendo la continuación de planes laborales originales. "A los que se preocuparon, también gracias", expresó dicha joven actriz mediante un posteo digital.

