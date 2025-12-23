Matías Alé sufrió un incendio en su hogar: ¿cuál fue el descuido que originó el fuego?

Esta combustión empezó cuando el artista apoyó una caja de madera con "cuatro panes dulces" sobre las hornallas eléctricas de esa cocina. "Era como cierta niebla, no tenía mucho olor", recordó acerca de los primeros instantes del siniestro. Al bajar a su planta inferior, encontró "un humo negro en todo el departamento" que dificultaba la visión totalmente.