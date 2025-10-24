Secciones
EspectáculosFamosos

“Nos casamos princesa mía”: así celebró Matías Alé su casamiento con su novia de 24 años

El actor y la profesora de educación física celebraron su boda por civil en Mar del Plata.

“Nos casamos princesa mía”: así celebró Matías Alé su casamiento con su novia de 24 años
Hace 2 Hs

El año pasado, durante la gala de los Martín Fierro Federal, sucedió lo que los invitados menos esperaba. Al subir al escenario, Matías Alé recibió su premio y se lo dedicó a su novia. Para cerrar, le propuso matrimonio frente a cientos de personas. Este jueves, después de meses de espera y planificación, Alé y Martina Vignolo finalmente se casaron por civil.

Matías Alé se casó por civil con Martina Vignolo en Mar del Plata: ¿cuándo es la boda por iglesia?

Matías Alé se casó por civil con Martina Vignolo en Mar del Plata: ¿cuándo es la boda por iglesia?

Lo que sorprendió desde un principio en esta nueva relación, al igual que cuando empezó su noviazgo con Graciela Alfano, fue la diferencia de edad entre ambos. Pero esta vez la situación se dio al revés: no es la novia quien le lleva dos décadas y media al novio, sino que es él quien le lleva 22 años a la joven profesora de educación física.

El primer mensaje de amor de Matías Alé a su novia

Ayer Matías Alé compartió el minuto a minuto del día de la boda en su cuenta de Instagram. Empezó desde temprano, mostrando su caminata por la costa y durante la tarde compartió los tiernos saludos que le hicieron llegar los invitados de su boda y todo el equipo que trabajó para hacer realidad el gran día.

La ceremonia se celebró únicamente por civil y ambos se mostraron con sus outfits elegidos: él, con un traje celeste pastel y una camisa blanca con el cuello abierto y zapatos marrones; ella, con un vestido corto color arena de hombros descubiertos y unos zapatos stilettos de taco bajo.

La mañana de este viernes, luego de compartir fotos de los festejos, Alé subió una tierna historia celebrando su primer día de casado. “Ese día te lo propuse y hoy casi 16 meses después llegó el día! Nos casamos princesa mía! Te amo! Gracias por disfrutar todo el proceso hasta acá y hacer todo para que sea único e inolvidable!”, escribió Alé sobre una foto en la que recordó la ceremonia de los Martín Fierro en la que se comprometió.

El casamiento de Matías Alé y Martina Vignol: ¿cuándo será la ceremonia religiosa?

La ceremonia religiosa se llevará a cabo este viernes en una parroquia de La Feliz y luego habrá una gran fiesta con música en vivo. Entre los invitados, adelantó, estarán sus amigos de Agapornis para coronar el comienzo de esta nueva etapa. El actor también contó que repartirá fotos de la pareja a sus invitados.

La elección de Mar del Plata para el civil y la ceremonia religiosa tuvo que ver con el deseo personal de Martina. “Le agradecí a Mati por venirse acá por mí y mi sueño era casarme en Juan Bosco. Ya fuimos el otro día a ver e imaginarme la iglesia con la alfombra roja me llena de ilusión”, relató la flamante esposa.

Cuando le consultaron sobre el destino de la luna de miel, Martina confesó que no estaba al tanto de ningún detalle y que se deja sorprender por Matías: “No tengo idea… No sé nada y sus sorpresas son tan lindas que prefiero dejarme llevar”.

Temas Graciela AlfanoMatías Alé
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
3

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
4

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?
5

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones
6

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones

Más Noticias
Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Comentarios