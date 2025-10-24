“Nos casamos princesa mía”: así celebró Matías Alé su casamiento con su novia de 24 años

El año pasado, durante la gala de los Martín Fierro Federal, sucedió lo que los invitados menos esperaba. Al subir al escenario, Matías Alé recibió su premio y se lo dedicó a su novia. Para cerrar, le propuso matrimonio frente a cientos de personas. Este jueves, después de meses de espera y planificación, Alé y Martina Vignolo finalmente se casaron por civil.
Lo que sorprendió desde un principio en esta nueva relación, al igual que cuando empezó su noviazgo con Graciela Alfano, fue la diferencia de edad entre ambos. Pero esta vez la situación se dio al revés: no es la novia quien le lleva dos décadas y media al novio, sino que es él quien le lleva 22 años a la joven profesora de educación física.
El primer mensaje de amor de Matías Alé a su novia
Ayer Matías Alé compartió el minuto a minuto del día de la boda en su cuenta de Instagram. Empezó desde temprano, mostrando su caminata por la costa y durante la tarde compartió los tiernos saludos que le hicieron llegar los invitados de su boda y todo el equipo que trabajó para hacer realidad el gran día.
La ceremonia se celebró únicamente por civil y ambos se mostraron con sus outfits elegidos: él, con un traje celeste pastel y una camisa blanca con el cuello abierto y zapatos marrones; ella, con un vestido corto color arena de hombros descubiertos y unos zapatos stilettos de taco bajo.
La mañana de este viernes, luego de compartir fotos de los festejos, Alé subió una tierna historia celebrando su primer día de casado. “Ese día te lo propuse y hoy casi 16 meses después llegó el día! Nos casamos princesa mía! Te amo! Gracias por disfrutar todo el proceso hasta acá y hacer todo para que sea único e inolvidable!”, escribió Alé sobre una foto en la que recordó la ceremonia de los Martín Fierro en la que se comprometió.
El casamiento de Matías Alé y Martina Vignol: ¿cuándo será la ceremonia religiosa?
La ceremonia religiosa se llevará a cabo este viernes en una parroquia de La Feliz y luego habrá una gran fiesta con música en vivo. Entre los invitados, adelantó, estarán sus amigos de Agapornis para coronar el comienzo de esta nueva etapa. El actor también contó que repartirá fotos de la pareja a sus invitados.
La elección de Mar del Plata para el civil y la ceremonia religiosa tuvo que ver con el deseo personal de Martina. “Le agradecí a Mati por venirse acá por mí y mi sueño era casarme en Juan Bosco. Ya fuimos el otro día a ver e imaginarme la iglesia con la alfombra roja me llena de ilusión”, relató la flamante esposa.
Cuando le consultaron sobre el destino de la luna de miel, Martina confesó que no estaba al tanto de ningún detalle y que se deja sorprender por Matías: “No tengo idea… No sé nada y sus sorpresas son tan lindas que prefiero dejarme llevar”.