“Nos casamos princesa mía”: así celebró Matías Alé su casamiento con su novia de 24 años

La mañana de este viernes, luego de compartir fotos de los festejos, Alé subió una tierna historia celebrando su primer día de casado. “Ese día te lo propuse y hoy casi 16 meses después llegó el día! Nos casamos princesa mía! Te amo! Gracias por disfrutar todo el proceso hasta acá y hacer todo para que sea único e inolvidable!”, escribió Alé sobre una foto en la que recordó la ceremonia de los Martín Fierro en la que se comprometió.