Atención jubilados y pensionados: alertan por intentos de estafa en nombre de Anses

Ante cualquier intento de engaño, el organismo previsional solicita a sus prestatarios hacer la denuncia por los canales correspondientes.

Las estafas pueden recibirse por llamada de teléfono, correo electrónico e incluso mensaje de WhatsApp Las estafas pueden recibirse por llamada de teléfono, correo electrónico e incluso mensaje de WhatsApp Foto: Jujuy al momento
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Durante los últimos meses, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detectó estafas e intentos de estafas a sus beneficiarios y a terceros. Las mismas se desarrollan con una modalidad en la que los estafadores se ponen en contacto con sus víctimas, haciéndose pasar por trabajadores de Anses. Ante esta situación, el organismo previsional emitió un comunicado de advertencia con algunas recomendaciones.

“Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que nunca solicita datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto”, anunció el organismo en un comunicado oficial que se publicó el 17 de diciembre.

¿Cómo reconocer si intentan estafarte?

Anses advirtió que cualquier información que circule por fuera de su sitio oficial –www.anses.gob.ar–, que lleve a formularios de terceros, correos electrónicos o mensajes de texto, debe ignorarse de inmediato. También recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de Anses, desde donde se realizarán las acciones necesarias para dar con los responsables.

Este aviso indica que Anses nunca se pondrá en contacto con los titulares de sus prestaciones para solicitar información de acceso a cuentas, ni datos personales. Todos ellos ya quedan registrados desde el momento en que una persona se hace afiliada al ente previsional. Lo mismo sucede si alguien se comunica por mensaje de texto, correo o mensaje de WhatsApp. Lo más seguro es ignorar los mensajes, por más fiables que se vean o escuchen.

Cómo denunciar intentos de estafa en nombre de Anses

“Esta advertencia surge tras recientes intentos de estafa en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por personal del organismo, quienes les solicitan a los ciudadanos que registren sus datos con el argumento de obtener beneficios económicos en estas fiestas”, explica el comunicado en un tercer párrafo.

1) Ante esta situación, invita a los afectados a utilizar los canales oficiales habilitados para efectuar denuncias.

2) A través de la web en Mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

3) Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.

4) Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

5) Telefónicamente, a través de la línea 130.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
