Atención jubilados y pensionados: alertan por intentos de estafa en nombre de Anses

Este aviso indica que Anses nunca se pondrá en contacto con los titulares de sus prestaciones para solicitar información de acceso a cuentas, ni datos personales. Todos ellos ya quedan registrados desde el momento en que una persona se hace afiliada al ente previsional. Lo mismo sucede si alguien se comunica por mensaje de texto, correo o mensaje de WhatsApp. Lo más seguro es ignorar los mensajes, por más fiables que se vean o escuchen.