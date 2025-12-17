Anses publicó el cronograma de pagos de Enero 2026: cuándo arranca el cobro de jubilaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones correspondiente a enero de 2026. El cronograma comenzará el 9 de enero y se organizará, como es habitual, según la terminación del DNI de cada beneficiario.
La información fue oficializada a través del Boletín Oficial y permite a jubilados y pensionados contar con previsibilidad para organizar sus gastos al inicio del nuevo año.
Enero llega con aumento y bono para jubilados
ANSES informó que en enero de 2026 los haberes previsionales tendrán un incremento del 2,47%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. El ajuste se aplicará de manera automática sobre todas las jubilaciones y pensiones.
Además, quienes perciben el haber mínimo continuarán cobrando un bono extraordinario de $70.000, que se abonará junto con el ingreso mensual. Este refuerzo busca sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente a la inflación.
El inicio del año marca el regreso al esquema habitual de pagos, luego de un diciembre atípico, mes en el que los jubilados cobraron el aumento mensual, el aguinaldo y una compensación extraordinaria.
Calendario de pagos ANSES enero 2026
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
DNI terminado en 0: 9 de enero
DNI terminado en 1: 12 de enero
DNI terminado en 2: 13 de enero
DNI terminado en 3: 14 de enero
DNI terminado en 4: 15 de enero
DNI terminado en 5: 16 de enero
DNI terminado en 6: 19 de enero
DNI terminado en 7: 20 de enero
DNI terminado en 8: 21 de enero
DNI terminado en 9: 22 de enero
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Quiénes cobran primero en enero 2026
Los primeros en cobrar serán los beneficiarios de Pensiones No Contributivas y los jubilados con DNI terminado en 0 y 1, a partir del 9 de enero. El cronograma se extenderá hasta el 29 de enero, cuando finalicen los pagos para quienes perciben haberes superiores a la mínima.