Secciones
SociedadActualidad

Anses publicó el cronograma de pagos de Enero 2026: cuándo arranca el cobro de jubilaciones

Quiénes cobran primero según DNI.

Ya están confirmadas las nuevas cifras del pago a jubilados y pensionados Ya están confirmadas las nuevas cifras del pago a jubilados y pensionados
Hace 1 Hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones correspondiente a enero de 2026. El cronograma comenzará el 9 de enero y se organizará, como es habitual, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

La información fue oficializada a través del Boletín Oficial y permite a jubilados y pensionados contar con previsibilidad para organizar sus gastos al inicio del nuevo año.

Enero llega con aumento y bono para jubilados

ANSES informó que en enero de 2026 los haberes previsionales tendrán un incremento del 2,47%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. El ajuste se aplicará de manera automática sobre todas las jubilaciones y pensiones.

Además, quienes perciben el haber mínimo continuarán cobrando un bono extraordinario de $70.000, que se abonará junto con el ingreso mensual. Este refuerzo busca sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente a la inflación.

El inicio del año marca el regreso al esquema habitual de pagos, luego de un diciembre atípico, mes en el que los jubilados cobraron el aumento mensual, el aguinaldo y una compensación extraordinaria.

Calendario de pagos ANSES enero 2026

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Quiénes cobran primero en enero 2026

Los primeros en cobrar serán los beneficiarios de Pensiones No Contributivas y los jubilados con DNI terminado en 0 y 1, a partir del 9 de enero. El cronograma se extenderá hasta el 29 de enero, cuando finalicen los pagos para quienes perciben haberes superiores a la mínima.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”
1

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
2

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán
3

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas
4

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria
5

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral
6

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

Más Noticias
Los comercios del microcentro tendrán horarios especiales por Navidad y Año Nuevo

Los comercios del microcentro tendrán horarios especiales por Navidad y Año Nuevo

Cómo funciona plan premium más económico de ChatGPT que llegó a la Argentina

Cómo funciona plan premium más económico de ChatGPT que llegó a la Argentina

Las ocho playas que tenés que visitar de Brasil, según la revista The Times

Las ocho playas que tenés que visitar de Brasil, según la revista The Times

Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

El tiempo en Tucumán: el cielo estará soleado y la temperatura volverá a subir

El tiempo en Tucumán: el cielo estará soleado y la temperatura volverá a subir

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

Comentarios