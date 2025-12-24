Secciones
Se oficializó el aumento de 2,4% para las jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto cobrarán en enero

El organismo formalizó el nuevo incremento, que se basa en la fórmula de movilidad por la inflación. Cómo quedan los haberes durante el primer mes de 2026.

Foto: Desde Entre Ríos
Hace 1 Hs

El Gobierno nacional formalizó el primer aumento de 2026 para los haberes previsionales y asignaciones que paga la Anses. Según la Resolución 381 publicada en el Boletín Oficial, la suba será del 2,47%, cifra que responde a la inflación de noviembre pasado, siguiendo la fórmula de movilidad vigente.

Jubilaciones: haberes y bonos

Para el primer mes del año, la jubilación mínima se ubicó en $349.299,32. Sin embargo, a este monto se le sumará nuevamente el bono extraordinario de $70.000, lo que llevará el bolsillo del jubilado que menos gana a un total de $419.299,32.

Por su parte, el haber máximo ascenderá a $2.350.453,70, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $279.439,46.

Asignaciones: los nuevos valores

El incremento también alcanza a los beneficiarios de asignaciones sociales. Los nuevos montos son:

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.517,55.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $125.517,55.

La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $62.765 para el primer escalón de ingresos.

El cronograma de pagos

Los pagos comenzarán el viernes 9 de enero, distribuidos de la siguiente manera según la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo: del 23 al 29 de enero, según la finalización del DNI.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): del 9 al 15 de enero, según la terminación del DNI.

Titulares de la AUH, AUE y Asignación familiar por hijo: del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI.

