Se oficializó el aumento de 2,4% para las jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto cobrarán en enero

El Gobierno nacional formalizó el primer aumento de 2026 para los haberes previsionales y asignaciones que paga la Anses. Según la Resolución 381 publicada en el Boletín Oficial, la suba será del 2,47%, cifra que responde a la inflación de noviembre pasado, siguiendo la fórmula de movilidad vigente.
Jubilaciones: haberes y bonos
Para el primer mes del año, la jubilación mínima se ubicó en $349.299,32. Sin embargo, a este monto se le sumará nuevamente el bono extraordinario de $70.000, lo que llevará el bolsillo del jubilado que menos gana a un total de $419.299,32.
Por su parte, el haber máximo ascenderá a $2.350.453,70, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $279.439,46.
Asignaciones: los nuevos valores
El incremento también alcanza a los beneficiarios de asignaciones sociales. Los nuevos montos son:
La Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.517,55.
La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $125.517,55.
La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $62.765 para el primer escalón de ingresos.
El cronograma de pagos
Los pagos comenzarán el viernes 9 de enero, distribuidos de la siguiente manera según la terminación del DNI:
Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI.
Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo: del 23 al 29 de enero, según la finalización del DNI.
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): del 9 al 15 de enero, según la terminación del DNI.
Titulares de la AUH, AUE y Asignación familiar por hijo: del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI.