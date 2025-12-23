Lanzan el debate sobre cómo debe ser San Miguel de Tucumán en el futuro

Advirtió que el nuevo CPU buscará incorporar la mirada de múltiples actores de la sociedad. Además, adelantó que incluso se utilizarán herramientas digitales y simulaciones para proyectar escenarios urbanos futuros. En cuanto a los plazos, estimó que el proceso de diagnóstico demandará alrededor de seis meses. “Esto no es solo decir qué queremos hacer, sino definir cómo lo vamos a hacer y quiénes lo van a hacer. Es un proceso serio y profundo”, dijo. Y destacó que la planificación urbana estará estrechamente vinculada a la movilidad, el ambiente y la infraestructura. “La movilidad urbana va de la mano del código. Tenemos que decidir entre todos qué tipo de ciudad queremos, no solo para hoy, sino para el corto, mediano y largo plazo”, añadió.