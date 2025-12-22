Chahla, sobre el Código de Planeamiento Urbano: “Necesitamos saber qué ciudad queremos”

Consultada sobre los reclamos por la falta de agua en zonas con fuerte desarrollo inmobiliario, Chahla planteó la necesidad de un reordenamiento territorial y una gestión del suelo que priorice la infraestructura. “No podemos negar el derecho a la vivienda. Lo que tenemos que hacer es generar las obras hídricas necesarias antes de que crezca la población”, afirmó.