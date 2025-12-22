Chahla, sobre el Código de Planeamiento Urbano: “Necesitamos saber qué ciudad queremos”

Con el objetivo de ordenar y planificar el crecimiento de la ciudad a largo plazo, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se refirió al proceso para la elaboración del nuevo Código de Planeamiento Urbano en la capital.
Durante una conferencia de prensa brindada en el Concejo Deliberante, la jefa municipal planteó la necesidad de definir “la ciudad que queremos”, y remarcó que la capital tucumana “no se ha planificado”, sino que fue creciendo al ritmo de los cambios sociales y demográficos, sin una estrategia integral.
“San Miguel de Tucumán ha crecido en forma desordenada. No es una isla, le pasa lo mismo que a muchas ciudades del mundo, donde el crecimiento poblacional no fue acompañado por una planificación urbana adecuada”, sostuvo.
La intendenta explicó que el nuevo código será el resultado de un trabajo colectivo, con la participación de especialistas, universidades, desarrolladores, inversores, organizaciones civiles y vecinos. El proceso es coordinado por el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y por una comisión.
“Necesitamos saber qué piensa toda la gente. Los constructores, los inversionistas, las universidades, la sociedad civil y los expertos en el tema”, señaló, y destacó que el objetivo es construir consensos para pensar una ciudad “no sólo para hoy, sino para los próximos 30 años”.
Chahla adelantó que el diagnóstico y los estudios técnicos demandarán alrededor de seis meses, y que luego comenzará la etapa de redacción y reglamentación. “Esto no es sólo decir lo que queremos hacer, sino cómo lo vamos a hacer y quiénes lo van a hacer”, aclaró.
Entre las herramientas innovadoras que se utilizarán, la intendenta mencionó la incorporación de gemelos digitales, una tecnología basada en inteligencia artificial que permitirá simular distintos escenarios de crecimiento urbano y evaluar su impacto en infraestructura, servicios y movilidad.
En ese sentido, aclaró que el código urbano estará estrechamente vinculado con la movilidad urbana, especialmente en el casco histórico. “Tenemos que discutir zonas de tránsito limitado, el transporte interurbano en el centro y cuidar nuestro patrimonio histórico”, explicó.
Consultada sobre los reclamos por la falta de agua en zonas con fuerte desarrollo inmobiliario, Chahla planteó la necesidad de un reordenamiento territorial y una gestión del suelo que priorice la infraestructura. “No podemos negar el derecho a la vivienda. Lo que tenemos que hacer es generar las obras hídricas necesarias antes de que crezca la población”, afirmó.
En materia ambiental, anticipó que el nuevo código incluirá normativas de cumplimiento obligatorio, con controles más estrictos. Además, valoró una mayor conciencia ciudadana en el manejo de residuos, tras las últimas lluvias intensas en la capital.
Finalmente, la intendenta insistió en que el proceso de planificación urbana requiere del acompañamiento de los vecinos, y destacó que el nuevo código será una herramienta clave para construir una ciudad más ordenada, sustentable y preparada para el futuro.