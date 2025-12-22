“La reforma del Código de Planeamiento Urbano debe ser una verdadera política de Estado”, dijo Fernando Juri

Consultado sobre áreas específicas, como la Estación Mitre y la zona de las vías de avenida Sarmiento, Juri aclaró que aún no hay resoluciones definidas y que todo forma parte de la proyección que será presentada por la comisión correspondiente. En cuanto a los asentamientos ubicados en esas áreas, indicó que se trata de una problemática de carácter federal, sobre la cual ya se vienen realizando trabajos, y destacó que el municipio logró avances importantes en su abordaje.