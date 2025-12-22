“La reforma del Código de Planeamiento Urbano debe ser una verdadera política de Estado”, dijo Fernando Juri

En el marco del proceso para la elaboración del nuevo Código de Planeamiento Urbano en la capital, el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, afirmó que el municipio avanza en un trabajo mancomunado para ordenar el crecimiento de la ciudad y atender la problemática de las villas. Según explicó, la iniciativa involucra a concejales designados, instituciones intermedias, universidades y a los poderes Ejecutivo municipal y provincial.
“Creemos que este es un trabajo mancomunado. En realidad, lo que hoy lanzamos es una verdadera política de Estado”, sostuvo Juri, al remarcar que el objetivo es que la reforma no quede asociada a una gestión en particular, sino que trascienda a los distintos gobiernos. En ese sentido, indicó que la intención es planificar la ciudad a 30 y hasta 50 años.
El titular del cuerpo deliberativo reconoció que, a lo largo del tiempo, el Concejo fue otorgando excepciones para no frenar el crecimiento urbano, pero advirtió que “ha llegado el momento de poner orden a toda esta situación”, debido a que la ciudad creció “de una manera inusitada”. Recordó, además, que el actual código data de 1998 y que resulta insuficiente para acompañar la expansión de San Miguel de Tucumán y del cono urbano, que hoy conforma un conglomerado sin límites claros entre localidades como Yerba Buena.
Entre las principales demandas derivadas de ese crecimiento, Juri mencionó la provisión de agua, las cloacas y las cuestiones sanitarias y ambientales. Por ese motivo, señaló que fue invitado a integrar la comisión el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, con el objetivo de avanzar en soluciones definitivas. “Queremos diagramar una ciudad que sea amigable con el medio ambiente”, dijo.
Consultado sobre áreas específicas, como la Estación Mitre y la zona de las vías de avenida Sarmiento, Juri aclaró que aún no hay resoluciones definidas y que todo forma parte de la proyección que será presentada por la comisión correspondiente. En cuanto a los asentamientos ubicados en esas áreas, indicó que se trata de una problemática de carácter federal, sobre la cual ya se vienen realizando trabajos, y destacó que el municipio logró avances importantes en su abordaje.
Finalmente, Juri enfatizó la importancia del día para el inicio de este proceso y reiteró que la participación de todos los sectores, incluidas las universidades, será clave para consensuar un modelo de ciudad ordenada y sustentable a largo plazo.