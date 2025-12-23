Denuncian más encubrimiento en el caso Epstein

WASHINGTON, Estados Unidos.- Las acusaciones de un nuevo encubrimiento alrededor de los archivos de Jeffrey Epstein se intensificaron y los demócratas acusaron al presidente estadounidense Donald Trump de intentar protegerse al desobedecer una orden para divulgar todos los documentos sobre el delincuente sexual.
Las víctimas de Epstein expresaron su indignación luego de que saliera a la luz un conjunto de expedientes de los casos contra el fallecido ex banquero, con muchas páginas tachadas y fotos censuradas. Varias imágenes fueron eliminadas de los documentos tras su publicación el viernes por la noche, incluida una de Trump. “Se trata de encubrir cosas que Trump no quiere que salgan a la luz, sea sobre él mismo, miembros de su familia o sus amigos”, dijo el congresista demócrata Jamie Raskin en el programa “State of the Union”, de CNN.
Entre el material que empezó a publicar el Departamento de Justicia el viernes hay múltiples fotografías que muestran al ex presidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluidos los cantantes Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein. Pero gran parte de los documentos tienen amplias secciones tachadas o con recuadros negros, lo arroja más dudas sobre pondrá fin a las teorías sobre un encubrimiento al más alto nivel.
Los demócratas exigen respuestas luego de que una imagen que incluía una foto de Trump dejara de ser visible en la publicación online del Departamento de Justicia. “Si retiran esto, imaginen cuánto más tratan de ocultar”, dijo el senador demócrata Chuck Schumer. “Podría ser uno de los mayores encubrimientos de la historia”, indicó.
Entre decenas de secciones tachadas, un documento de 119 páginas etiquetado como “Gran Jurado-NY” estaba completamente censurado. “Simplemente publicar una montaña de páginas tachadas viola el espíritu de transparencia y la letra de la ley”, agregó Schumer.
Otras imágenes
Según medios estadounidenses, se retiraron más de una docena de otras imágenes de los archivos. “Las fotos y otros materiales seguirán siendo revisados y tachados de conformidad con la ley, por precaución”, indica un comunicado del Departamento de Justicia.
El congresista republicano Thomas Massie, que lleva mucho tiempo presionando para que se haga pública la información sobre el delincuente sexual, afirmó que esta medida “incumple gravemente tanto el espíritu como la letra de la ley” aprobada en el Congreso, que obliga al gobierno a publicar todo el expediente del caso salvo los que violen la privacidad de las víctimas.