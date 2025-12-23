Denuncian más encubrimiento en el caso Epstein

Las víctimas de Epstein expresaron su indignación luego de que saliera a la luz un conjunto de expedientes de los casos contra el fallecido ex banquero, con muchas páginas tachadas y fotos censuradas. Varias imágenes fueron eliminadas de los documentos tras su publicación el viernes por la noche, incluida una de Trump. “Se trata de encubrir cosas que Trump no quiere que salgan a la luz, sea sobre él mismo, miembros de su familia o sus amigos”, dijo el congresista demócrata Jamie Raskin en el programa “State of the Union”, de CNN.