Secciones
LA GACETA
Mundo

Denuncian más encubrimiento en el caso Epstein

Víctimas y congresistas critican la censura de documentos publicados del caso de poder y abuso de menores, que afecta al mismo Trump.

Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein
Hace 3 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- Las acusaciones de un nuevo encubrimiento alrededor de los archivos de Jeffrey Epstein se intensificaron y los demócratas acusaron al presidente estadounidense Donald Trump de intentar protegerse al desobedecer una orden para divulgar todos los documentos sobre el delincuente sexual.

Las víctimas de Epstein expresaron su indignación luego de que saliera a la luz un conjunto de expedientes de los casos contra el fallecido ex banquero, con muchas páginas tachadas y fotos censuradas. Varias imágenes fueron eliminadas de los documentos tras su publicación el viernes por la noche, incluida una de Trump. “Se trata de encubrir cosas que Trump no quiere que salgan a la luz, sea sobre él mismo, miembros de su familia o sus amigos”, dijo el congresista demócrata Jamie Raskin en el programa “State of the Union”, de CNN.

Entre el material que empezó a publicar el Departamento de Justicia el viernes hay múltiples fotografías que muestran al ex presidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluidos los cantantes Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein. Pero gran parte de los documentos tienen amplias secciones tachadas o con recuadros negros, lo arroja más dudas sobre pondrá fin a las teorías sobre un encubrimiento al más alto nivel.

Un paso clave: EEUU aprobó la ley para desclasificar los archivos de Jeffrey Epstein

Un paso clave: EEUU aprobó la ley para desclasificar los archivos de Jeffrey Epstein

Los demócratas exigen respuestas luego de que una imagen que incluía una foto de Trump dejara de ser visible en la publicación online del Departamento de Justicia. “Si retiran esto, imaginen cuánto más tratan de ocultar”, dijo el senador demócrata Chuck Schumer. “Podría ser uno de los mayores encubrimientos de la historia”, indicó.

Entre decenas de secciones tachadas, un documento de 119 páginas etiquetado como “Gran Jurado-NY” estaba completamente censurado. “Simplemente publicar una montaña de páginas tachadas viola el espíritu de transparencia y la letra de la ley”, agregó Schumer.

Otras imágenes

Según medios estadounidenses, se retiraron más de una docena de otras imágenes de los archivos. “Las fotos y otros materiales seguirán siendo revisados y tachados de conformidad con la ley, por precaución”, indica un comunicado del Departamento de Justicia.

El caso Jeffrey Epstein: Donald Trump pidió que se investigue a Bill Clinton y al banco JP Morgan

El caso Jeffrey Epstein: Donald Trump pidió que se investigue a Bill Clinton y al banco JP Morgan

El congresista republicano Thomas Massie, que lleva mucho tiempo presionando para que se haga pública la información sobre el delincuente sexual, afirmó que esta medida “incumple gravemente tanto el espíritu como la letra de la ley” aprobada en el Congreso, que obliga al gobierno a publicar todo el expediente del caso salvo los que violen la privacidad de las víctimas.

Temas Estados Unidos de AméricaDonald TrumpJeffrey Epstein
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hasta enero hay tiempo para presentar proyectos audiovisuales a los concursos del INCAA
1

Hasta enero hay tiempo para presentar proyectos audiovisuales a los concursos del INCAA

Learning Planet plantea un desafío global para jóvenes que quieran transformar la educación
2

Learning Planet plantea un desafío global para jóvenes que quieran transformar la educación

Estuvo al borde de la muerte, su padre lo salvó, y tras una cirugía en la cabeza pudo volver a una cancha de fútbol
3

Estuvo al borde de la muerte, su padre lo salvó, y tras una cirugía en la cabeza pudo volver a una cancha de fútbol

Los robots ya nos invadieron
4

Los robots ya nos invadieron

El fútbol argentino, las sospechas y una excepción llamada Estudiantes
5

El fútbol argentino, las sospechas y una excepción llamada Estudiantes

6

El desafío de recuperar la zona del Bajo

Más Noticias
Del menú de Jaldo a la sidra sin alcohol de la oposición

Del menú de Jaldo a la sidra sin alcohol de la oposición

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

El fútbol argentino, las sospechas y una excepción llamada Estudiantes

El fútbol argentino, las sospechas y una excepción llamada Estudiantes

Los robots ya nos invadieron

Los robots ya nos invadieron

Comentarios