Un paso clave: EEUU aprobó la ley para desclasificar los archivos de Jeffrey Epstein

La denominada Ley de Transparencia con los Papeles de Epstein obtuvo un apoyo casi unánime en la Cámara de Representantes.

Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein (Foto: JASON SZENES)
Hace 1 Hs

El Congreso de Estados Unidos dio este martes un paso clave en la investigación del caso Jeffrey Epstein al aprobar un proyecto que obliga al Departamento de Justicia a desclasificar y difundir los documentos vinculados al millonario pederasta, quien se suicidó en prisión en 2019.

La denominada Ley de Transparencia con los Papeles de Epstein obtuvo un apoyo casi unánime en la Cámara de Representantes. El único voto en contra fue el del republicano Clay Higgins, legislador por el estado de Luisiana. 

El fuerte respaldo se explica, en parte, porque el propio Donald Trump les pidió a los miembros de su partido que acompañaran la propuesta. "No tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de izquierda radical", declaró el mandatario el domingo pasado.

Falta la aprobación del Senado

Aunque la Cámara baja ya dio luz verde al proyecto, la ley todavía no está garantizada. Para que entre en vigencia, deberá ser aprobada por el Senado, actualmente controlado por los republicanos. Además, el propio Trump conserva la facultad de vetarla, lo que frenaría de inmediato su promulgación.

Si la norma prospera, se desclasificarían veinte mil archivos vinculados al caso Epstein. Según anticipan fuentes legislativas, los documentos podrían incluir nombres de empresarios, políticos y pruebas que involucrarían a instituciones financieras en la red de tráfico sexual de menores que dirigieron Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell. Esta última cumple actualmente una condena de veinte años de prisión.

Entre las figuras que podrían quedar expuestas aparece el presidente Trump, debido a que mantuvo una amistad con Epstein durante más de quince años.

Temas Estados Unidos de AméricaDonald TrumpJeffrey Epstein
Comentarios