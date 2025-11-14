Secciones
El caso Jeffrey Epstein: Donald Trump pidió que se investigue a Bill Clinton y al banco JP Morgan

El presidente reclama indagar los vínculos de Epstein con líderes políticos y empresariales.

Hace 1 Hs

A pocos días de que salieran a la luz una serie de correos electrónicos vinculados a Jeffrey Epstein -el magnate que se suicidó en prisión tras ser condenado por tráfico sexual de menores-, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que también sean investigados el ex presidente Bill Clinton, el exr ector de Harvard Larry Summers, el cofundador de Linkedin Reid Hoffman y el banco JP Morgan.

Trump utilizó la red social Truth para instar a la fiscal general, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia a que “junto con los grandes patriotas del FBI investiguen la relación del millonario pederasta Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan Chase y muchas otras personas e instituciones”. Bondi respondió desde X con un escueto “gracias, señor presidente”, aceptando el pedido.

En su publicación, el jefe de Estado hizo énfasis en el rol de J.P. Morgan, el principal banco de Epstein durante 15 años. Durante ese período, el financiero realizó movimientos que llamaron la atención de los mecanismos internos contra el lavado de dinero del gigante bancario, aunque la entidad nunca intervino para frenar las operaciones de uno de sus clientes más importantes.

Una investigación de The New York Times, publicada en septiembre, determinó que el banco “facilitó los delitos del depredador sexual”, permitiendo que Epstein movilizara grandes sumas de dinero destinadas a mantener su red de tráfico de menores.

Trump sostiene que desconocía por completo los crímenes cometidos por Epstein, a quien trató durante 15 años, hasta su distanciamiento en 2004. Asegura que se apartó de él cuando decidió expulsarlo de su club Mar-a-Lago debido a su comportamiento de “bicho raro” con algunas empleadas. Su nombre aparece cientos de veces en los correos recientemente divulgados.

En cuanto a Bill Clinton y Reid Hoffman, ambos mantuvieron algún tipo de vínculo con Epstein antes de que surgiera la primera acusación contra el magnate, quien se suicidó en 2019 en una cárcel de máxima seguridad.

La nueva referencia a Trump surgió esta semana, cuando entre los mails se indica que el mandatario “pasó horas con una de las víctimas” y que “sabía lo de las chicas”, en referencia a las menores abusadas durante años por el financiero. Todo ello ocurrió con la colaboración de Ghislaine Maxwell, actualmente condenada a 20 años en una prisión de mínima seguridad por haber sido la encargada de reclutar a las jóvenes.

