El caso Jeffrey Epstein: Donald Trump pidió que se investigue a Bill Clinton y al banco JP Morgan

La nueva referencia a Trump surgió esta semana, cuando entre los mails se indica que el mandatario “pasó horas con una de las víctimas” y que “sabía lo de las chicas”, en referencia a las menores abusadas durante años por el financiero. Todo ello ocurrió con la colaboración de Ghislaine Maxwell, actualmente condenada a 20 años en una prisión de mínima seguridad por haber sido la encargada de reclutar a las jóvenes.