El cosmos atraviesa una etapa gélida tras alcanzar su esplendor hace eones, es decir, unidades de tiempo geológico más grande, representando miles de millones de años. Según explican las fuentes, la "producción de nuevas estrellas se está reduciendo" conforme el tiempo transcurre. David Sobral sostiene que actualmente "95% ya lo había hecho" viendo aquel total respecto a nacimientos galácticos. Dicha realidad marca un destino final para este espacio profundo.