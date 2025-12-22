Secciones
¿Caen los viajes a Brasil? Los tucumanos esperan ofertas y deciden sus viajes a último momento

Aunque la Costa Atlántica y el sur de Brasil se mantienen como los sitios más elegidos de los tucumanos para las vacaciones, en las agencias de viajes se reconocen marcadas diferencias en los hábitos de los consumidores.

Mar del Plata sigue siendo el destino nacional más elegido por los tucumanos para descansar en el verano. Mar del Plata sigue siendo el destino nacional más elegido por los tucumanos para descansar en el verano. Foto: Tripadvisor
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

La tradición y los indicadores de años anteriores podrían llevar a pensar que las vacaciones de las familias tucumanas ya están completamente definidas. Pero según indicaron empresarios y agentes de empresas de turismo, los cambios en la situación económica del país incidieron de forma casi contradictoria en lo que se elige para la temporada de verano.

Vacaciones 2026: Villa Traful, el destino patagónico que se perfila como favorito para este verano

Vacaciones 2026: Villa Traful, el destino patagónico que se perfila como favorito para este verano

Es que, por una parte, las ventas bajaron su ritmo en relación a la temporada pasada. En diciembre de 2024, la tendencia fue marcada en cuanto a viajes al exterior y Brasil ya se había constituido para esta época del año como el destino favorito de los tucumanos. Pero, por otra parte, desde las agencias aseguran que el cliente tiene una mayor libertad al momento de elegir destino, traslado, hospedaje y comidas y sostienen que ya no “se asustan” fácilmente con los avisos de las agencias por los cambios de precio o las pocas plazas disponibles.

Menos ventas a Brasil para el verano 2026

“Brasil no va a ser el boom del año pasado”, dice Guillermo Mazza de la empresa Candy Viajes, y explica que a mediados de diciembre de 2024, las plazas para Camboriú ya estaban agotadas. “La venta viene medio parada”, dice Luis Gamboa de la agencia Junaza, Viajes y Turismo, y se suma a la creencia; pero añade con convicción que, los lugares que quedan disponibles, terminarán por venderse: “a los tucumanos les gusta mucho Brasil”. En ese cambio de límites para las ventas, reconocen una caída de la demanda de paquetes a Brasil, pero no de niveles tan abruptos como para alarmarse.

Un punto que jugó a favor de los consumidores, los agentes de viajes y el turismo local, fueron los vuelos directos que se establecieron entre Tucumán y Florianópolis, Brasil. La comunicación directa de pasajeros iniciará en enero y tendrá una frecuencia de dos partidas a la semana. Además de reducir costos para todos los participantes de los intercambios, también disminuye el tiempo de traslado. Por otra parte, se espera que las reformas que intenta aplicar el Gobierno nacional terminen por beneficiar a las agencias, posibilitando nuevamente el pago con tarjetas de crédito en dólares para los viajes al exterior.

Vacaciones 2026: el poder ahora es del consumidor

Enzo Busnelli, de Travel Services Argentina, señala que el público argentino no deja de viajar pese a las complicaciones en la economía. Entre los viajeros, distingue dos clases. Por un lado, los que trabajan todo el año y eligen pagar los viajes a destinos nacionales en cuotas. “Por lo general, van a la Costa Atlántica o al sur de Brasil”, detalla. El otro grupo maneja un presupuesto diferente y, por lo tanto, elige otros destinos. “Tenés viajeros que gastan más de U$S 1.000, que se van al Caribe, donde también podés gastar unos U$S 1.500 por persona en total”, indica. Es que más allá de lo que él llama “la crisis”, reconoce que sigue habiendo un ritmo sostenido para el turismo. “La gente dice: ‘Me quiero dar mi gusto con las vacaciones’”, señala.

Otro de los cambios que registraron los vendedores es el plazo con el que los tucumanos se aseguran los viajes. “La gente compraba con mucha anticipación. Hoy no, hoy sabe que el poder lo tiene el consumidor”, explica el representante de Candy Viajes. Las decisiones para vacacionar están rodeadas de especulaciones y comparativas con otras empresas e incluso con los costos de los propios medios de transporte de los que disponen las familias. Los avisos como los pocos cupos en disponibilidad ya no funcionan como herramienta para atrapar o acelerar la decisión del cliente. Este panorama obliga a las empresas a plantear ofertas más tentadoras.

En cuanto a los modos de pago, todos los representantes de las agencias coinciden en que los métodos elegidos son variados. “La clase media busca paquetes aéreos al sur de Brasil o Río de Janeiro, pero con ofertas. Compran la oportunidad”, indica Mazza. Otro condicionante de los vendedores son los ingresos informales de las familias que muchas veces no cuentan con tarjeta de crédito como alternativa y, por ello, buscan abonar en efectivo. Por estos motivos, las empresas de turismo deben adaptarse a las formas en que los clientes pueden pagar. Aún así, la salvedad son los viajes al exterior, que solo pueden abonarse de contado y que no cuentan con posibilidad de financiarse.

