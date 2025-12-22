¿Caen los viajes a Brasil? Los tucumanos esperan ofertas y deciden sus viajes a último momento

Vacaciones 2026: el poder ahora es del consumidor

Enzo Busnelli, de Travel Services Argentina, señala que el público argentino no deja de viajar pese a las complicaciones en la economía. Entre los viajeros, distingue dos clases. Por un lado, los que trabajan todo el año y eligen pagar los viajes a destinos nacionales en cuotas. “Por lo general, van a la Costa Atlántica o al sur de Brasil”, detalla. El otro grupo maneja un presupuesto diferente y, por lo tanto, elige otros destinos. “Tenés viajeros que gastan más de U$S 1.000, que se van al Caribe, donde también podés gastar unos U$S 1.500 por persona en total”, indica. Es que más allá de lo que él llama “la crisis”, reconoce que sigue habiendo un ritmo sostenido para el turismo. “La gente dice: ‘Me quiero dar mi gusto con las vacaciones’”, señala.