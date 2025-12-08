Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica

Por estos días, las agencias que venden paquetes de traslados y hotelería a Mar del Plata también están recibiendo muchísimas consultas, incluso más que el año pasado. “Este año se acomodaron un poco más las cosas para abajo. Creo que muchos de los que se dedican al turismo en la costa no la pasaron muy bien en la temporada pasada y entendieron que no debían excederse con los precios. A eso se suma que ahora Brasil está un poco más caro que a comienzos de este año porque hubo una devaluación”, señaló el propietario de la agencia de viajes ColTravel, Jaime Collado.