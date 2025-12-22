¿Dormir o hacer ejericicio?: la ciencia revela qué debemos priorizar para mejorar nuestra salud

Al iniciar en el mundo del “fitness” o incluso ya acostumbrados a la rutina saludable, surge una pregunta matutina bastante popular: ¿ponemos la alarma una hora antes para salir a correr o nos regalamos esos sesenta minutos extra de sueño? Un ambicioso estudio realizado en Australia por la Universidad Flinders de Adelaida parece tener la respuesta definitiva para quienes buscan maximizar su salud y vitalidad. Tras analizar a más de 70.000 adultos, la ciencia determinó que, si de energía se trata, el descanso es el verdadero motor.