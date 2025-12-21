Ejercicio para descansar: las ocho actividades que ayudan a dormir mejor

El horario y el tipo de actividad pueden influir en el descanso

La sabiduría tardicional advertía contra los entrenamientos nocturnos por temor a que pudieran interferir con el sueño. Sin embargo, estudios recientes indican que el ejercicio por la noche no necesariamente altera el sueño. Aún así, las actividades de alta intensidad pueden aumentar la temperatura corporal central y los niveles de adrenalina, lo que podría dificultar el inicio del sueño. De cualquier manera, la actividad física regular, independientemente del horario, generalmente conduce a una mejor calidad del sueño y una mayor duración del mismo. Mantener una rutina de ejercicios constante es lo más importante.