¿Tu perro se relame mucho?: por qué podría ser un signo de algo más grave, según veterinarios

Otro de los motivos principales detrás de este comportamiento es el dolor en la boca o en las piezas dentales. Cuando un perro siente una molestia persistente —ya sea por una encía inflamada, una muela dañada o la acumulación de sarro—, tiende a lamerse los labios o a pasar la lengua por sus dientes de manera compulsiva. Este movimiento actúa como un mecanismo instintivo para intentar aliviar la presión o el "pinchazo" que perciben en la zona afectada.