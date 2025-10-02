Secciones
SociedadSalud

Cuál es la enfermedad silenciosa que transmiten los perros: cuidado con besarlos

Puede ocurrir tanto en áreas rurales como urbanas de todo el país por falta de prevención.

Cuál es la enfermedad silenciosa que transmiten los perros Cuál es la enfermedad silenciosa que transmiten los perros
Hace 2 Hs

Cuidado con los besos de tu mejor amigo de cuatro patas. Si bien son una muestra de afecto incondicional, un acto tan cotidiano como permitir que tu perro te lama la boca o la cara podría ser la puerta de entrada para una enfermedad silenciosa y potencialmente seria. No se trata de alarmar, sino de informar sobre una amenaza biológica que a menudo pasa desapercibida en el ambiente doméstico.

Pequeños brillantes: algunos perros pueden clasificar sus juguetes por su función, según un estudio

Pequeños brillantes: algunos perros pueden clasificar sus juguetes por su función, según un estudio

El foco de preocupación se centra en una bacteria específica, a menudo presente en la flora bucal canina, que puede causar una infección grave en personas con sistemas inmunitarios comprometidos o, en raras ocasiones, incluso en individuos sanos. ¿Cuál es esta bacteria y qué síntomas produce esta infección, que puede ir desde molestias leves hasta condiciones potencialmente mortales? 

Cuál es la enfermedad silenciosa que transmiten los perros:

La hidatidosis o equinococosis es una grave enfermedad parasitaria del grupo de las zoonosis, es decir que es una de las enfermedades transmisibles de los animales al hombre.

El agente causal es un parásito del perro, que tiene dos etapas en su vida: la de adulto, que se desarrolla en el intestino del perro y de otros carnívoros (como el zorro), y la larvaria que se desarrolla en forma de quiste (“quiste hidatídico”) en las vísceras del ganado ovino, caprino, bovino o porcino.

Periódicamente este parásito elimina con la materia fecal del perro el último de sus tres segmentos o proglótidos conteniendo alrededor de 800 a 1000 huevos. Estos huevos, envueltos en una sustancia cementante y con una gruesa pared, son desparramados por el viento y los insectos contaminando grandes extensiones de campo, el agua de arroyos y pozos de bebida, verduras, etc., pudiendo también permanecer adheridos a los pelos y ano del perro.

Los huevos son, asimismo, muy resistentes a las condiciones climáticas pudiendo resistir un año bajo la nieve. Solo los veranos secos y cálidos logran disminuir su vitalidad.

¿Cuáles son los síntomas de la hidatidosis en humanos?

Los síntomas de la hidatidosis en humanos varían según el órgano afectado, y la enfermedad puede permanecer asintomática durante años. Los síntomas comunes incluyen dolor abdominal o torácico, tos (a veces con esputo sanguinolento o "vómica"), y en caso de quistes hepáticos, ictericia y sensación de plenitud en la parte superior del abdomen. Si el quiste se rompe, puede provocar síntomas alérgicos graves como urticaria o anafilaxia. 

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Día de la Hipertensión Intracraneal Idiopática, la enfermedad que simula ser un tumor

Día de la Hipertensión Intracraneal Idiopática, la enfermedad que simula ser un tumor

¿Qué pasaría si no sintiéramos miedo? esta rara enfermedad hace que las personas lo pierdan por completo

¿Qué pasaría si no sintiéramos miedo? esta rara enfermedad hace que las personas lo pierdan por completo

Cómo proteger tu corazón y aumentar la longevidad a cualquier edad

Cómo proteger tu corazón y aumentar la longevidad a cualquier edad

La NASA descubrió cuál era la enfermedad del Sol que ponía en riesgo la supervivencia humana

La NASA descubrió cuál era la "enfermedad" del Sol que ponía en riesgo la supervivencia humana

Pequeños brillantes: algunos perros pueden clasificar sus juguetes por su función, según un estudio

Pequeños brillantes: algunos perros pueden clasificar sus juguetes por su función, según un estudio

Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
3

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
4

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
5

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”
6

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Más Noticias
Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Comentarios