Cuál es la enfermedad silenciosa que transmiten los perros: cuidado con besarlos

Cuidado con los besos de tu mejor amigo de cuatro patas. Si bien son una muestra de afecto incondicional, un acto tan cotidiano como permitir que tu perro te lama la boca o la cara podría ser la puerta de entrada para una enfermedad silenciosa y potencialmente seria. No se trata de alarmar, sino de informar sobre una amenaza biológica que a menudo pasa desapercibida en el ambiente doméstico.