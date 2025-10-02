Cuál es la enfermedad silenciosa que transmiten los perros: cuidado con besarlos

Cuidado con los besos de tu mejor amigo de cuatro patas. Si bien son una muestra de afecto incondicional, un acto tan cotidiano como permitir que tu perro te lama la boca o la cara podría ser la puerta de entrada para una enfermedad silenciosa y potencialmente seria. No se trata de alarmar, sino de informar sobre una amenaza biológica que a menudo pasa desapercibida en el ambiente doméstico.
El foco de preocupación se centra en una bacteria específica, a menudo presente en la flora bucal canina, que puede causar una infección grave en personas con sistemas inmunitarios comprometidos o, en raras ocasiones, incluso en individuos sanos. ¿Cuál es esta bacteria y qué síntomas produce esta infección, que puede ir desde molestias leves hasta condiciones potencialmente mortales?
Cuál es la enfermedad silenciosa que transmiten los perros:
La hidatidosis o equinococosis es una grave enfermedad parasitaria del grupo de las zoonosis, es decir que es una de las enfermedades transmisibles de los animales al hombre.
El agente causal es un parásito del perro, que tiene dos etapas en su vida: la de adulto, que se desarrolla en el intestino del perro y de otros carnívoros (como el zorro), y la larvaria que se desarrolla en forma de quiste (“quiste hidatídico”) en las vísceras del ganado ovino, caprino, bovino o porcino.
Periódicamente este parásito elimina con la materia fecal del perro el último de sus tres segmentos o proglótidos conteniendo alrededor de 800 a 1000 huevos. Estos huevos, envueltos en una sustancia cementante y con una gruesa pared, son desparramados por el viento y los insectos contaminando grandes extensiones de campo, el agua de arroyos y pozos de bebida, verduras, etc., pudiendo también permanecer adheridos a los pelos y ano del perro.
Los huevos son, asimismo, muy resistentes a las condiciones climáticas pudiendo resistir un año bajo la nieve. Solo los veranos secos y cálidos logran disminuir su vitalidad.
¿Cuáles son los síntomas de la hidatidosis en humanos?
Los síntomas de la hidatidosis en humanos varían según el órgano afectado, y la enfermedad puede permanecer asintomática durante años. Los síntomas comunes incluyen dolor abdominal o torácico, tos (a veces con esputo sanguinolento o "vómica"), y en caso de quistes hepáticos, ictericia y sensación de plenitud en la parte superior del abdomen. Si el quiste se rompe, puede provocar síntomas alérgicos graves como urticaria o anafilaxia.