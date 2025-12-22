Árbol de Navidad: ¿qué significa y qué atrae cada color en las decoraciones?

El calendario católico establece que cada 8 de diciembre los creyentes deben armar el árbol de Navidad, una tradición que simboliza la vida a través de sus diversos colores y adornos familiares. Este elemento decorativo incluye en su cima la estrella de Belén, la cual sirvió como guía a los Reyes Magos para localizar el lugar del nacimiento de Jesús, otorgando así un sentido espiritual al inicio de las celebraciones.