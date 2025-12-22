Árbol de Navidad: ¿qué significa y qué atrae cada color en las decoraciones?

El calendario católico establece que cada 8 de diciembre los creyentes deben armar el árbol de Navidad, una tradición que simboliza la vida a través de sus diversos colores y adornos familiares. Este elemento decorativo incluye en su cima la estrella de Belén, la cual sirvió como guía a los Reyes Magos para localizar el lugar del nacimiento de Jesús, otorgando así un sentido espiritual al inicio de las celebraciones.
Por su parte, las esferas navideñas poseen un significado profundo que trasciende lo estético, pues representan los dones otorgados por Dios a la humanidad, tales como la sabiduría, la piedad y la fortaleza. Cada color en estos ornamentos guarda una intención particular, convirtiendo al árbol en un conjunto de símbolos que evocan valores cristianos fundamentales durante la temporada festiva.
Significado de los colores de las esferas navideñas
Si buscas el adorno de árbol de Navidad perfecto, está claro que estas bolas de colores no pueden faltar. No obstante, tenés saber que tu árbol puede estar mucho más personalizado de lo que crees, ya que dependiendo de los colores de las bolas de Navidad que elijas, estas guardarán un simbolismo u otro y podrán mandar un mensaje determinado.
- Esferas rojas: son las que mejor simbolizan a la manzana, representando el pecado original de los hombres, pero también el amor y la generosidad, significados siempre ligados al color rojo. Es el color por antonomasia de la Navidad y, de hecho, también se relacionan con los deseos, así que si tenés alguna petición concreta para este próximo año, las esferas de Navidad rojas no pueden faltar.
- Esferas blancas: si te preguntas cómo decorar esferas Navideñas propias o querés comprar algún color nuevo para tu árbol, no pueden faltar tampoco las blancas, ya que estas representan la pureza, la fe y la alegría.
- Esferas doradas: simbolizan la riqueza, la prosperidad, el éxito y la alabanza. Estas esferas están a la orden del día y las podemos contemplar en muchísimos árboles de Navidad, pues estos adornos navideños no solo ayudan a que nuestro árbol luzca mejor, sino que puede aportarnos mucha prosperidad.
- Esferas plateadas: estas bolas de Navidad que tan de moda están por su brillo y su elegancia. Son perfectas si querés dar las gracias por algo, ya que representan la gratitud y la humildad.
- Esferas verdes: el color verde es el color de la esperanza, pero también la naturaleza y la vida.
- Esferas azules: son símbolo de arrepentimiento por los pecados cometidos. Las bolas azules se relacionan con la reconciliación, así que si querés redimirte por algún pecado, estas pueden ser tus mejores aliadas.