Compras de Navidad: cómo atenderán los comercios en Tucumán durante el 22, 23 y 24 de diciembre

Si todavía te falta hacer compras, no te des prisa porque el comercio anunció que habrá un horario de atención especial las próximas dos semanas.

Hace 1 Hs

Falta cada vez menos para festejar la y el microcentro tucumano es testigo. Muchas familias de nuestra provincia tienen una carrera contrarreloj para llegar a tiempo con las compras hasta las vísperas del feriado de Navidad. ¿Cómo atenderán los comercios?

Cómo estará el clima en Navidad: el pronóstico provincia por provincia

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán indicó que el sector brindará una atención extraordinaria. La medida apunta a ampliar los horarios de apertura para que la gente pueda terminar sus preparativos y que los comercios puedan recibir mayores ganancias.

Atención del comercio entre el 22 y 25 de diciembre

La semana que viene la atención no será la habitual, al menos no desde el martes. El único día en que se respetarán los horarios acostumbrados de apertura de los comercios será el lunes. La atención será de 9 a 13, por la mañana y de 17.30 a 21.30 por la tarde, tal como se determinó en noviembre.

Desde el martes, sin embargo, la apertura será diferente. El 23 de diciembre el comercio tendrá un horario extendido de atención. Los vendedores de la capital brindarán servicio en horario corrido desde las 9.30 hasta las 21.30. Las horas extras deben abonarse según la Ley n.° 20.744.

El día miércoles, la víspera de la Navidad, también habrá horario de atención corrido, pero no será extendido. La actividad iniciará por la mañana a las 9 y finalizará por la tarde a las 17 para que los comerciantes puedan también preparar su Nochebuena. El jueves 25 es feriado por Navidad, por lo que se espera que los comercios no atiendan.

Cómo atenderá el comercio por fin de año

La semana siguiente habrá una nueva celebración por fin de año y Año Nuevo. El patrón de horarios será similar al de la semana de Navidad. El lunes 29 y martes 30, según informó la Cámara de Comercio, se atenderá en horario normal –de 9 a 13 y de 17.30 a 21.30–.

El miércoles 31, día en que se festeja la finalización del 2025, habrá una atención en horario corrido, pero diferente a la del 24. Los comercios abrirán a las 9 y cerrarán a las 14. El jueves 1 de enero habrá feriado por Año Nuevo, por lo que tampoco habrá atención.

Compras de último momento: atención del comercio la semana de Navidad

