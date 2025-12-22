Qué significa mirar demasiadas veces el celular en la mesa navideña, según un estudio

El término phubbing, creado en 2012 en Australia como combinación de las palabras phone (teléfono) y snubbing (desprecio), describe la acción de ignorar a alguien para atender al móvil. Investigadores como James Roberts y Meredith David lo definieron en el medio El Confidencial como un hábito que, aunque incómodo, se fue normalizando. “Con sus constantes pitidos, timbres, vibraciones y silbidos, los teléfonos son como un niño caprichoso que no se portará bien hasta que él o ella consiga lo que quiera”, señalaron estos expertos en 2016.