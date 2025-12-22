Qué significa mirar demasiadas veces el celular en la mesa navideña, según un estudio

La mesa navideña es el lugar de reunión por excelencia. Es allí donde se juntan las historias que no conocemos, los primos que no vemos hace mucho y la nostalgia de quienes no pueden ocupar su lugar esta vez. Lidiar con todo ello resulta más complejo que simplemente internarse en las redes sociales mientras los comensales comparten las intrincadas charlas típicas de un banquete festivo.
Con el boom de los teléfonos inteligentes, estos aparatos pasaron a ocupar cada dimensión de nuestra vida, incluso si se trata de la época festiva. Tanto para afrontar situaciones incómodas como para evadirnos, el celular puede ser una escapatoria sencilla pero también parte de un problema mayor al que la psicología le dio un nombre: phubbing.
¿Qué es el phubbing en la mesa navideña?
El phubbing es el concepto utilizado para denominar al comportamiento que refleja un uso compulsivo del teléfono y se relaciona con fenómenos como la nomofobia (miedo irracional a no tener el teléfono móvil cerca), la adicción tecnológica o el FOMO (miedo a perderse algo). Sus consecuencias pueden afectar tanto a la salud mental como a las relaciones interpersonales.
El término phubbing, creado en 2012 en Australia como combinación de las palabras phone (teléfono) y snubbing (desprecio), describe la acción de ignorar a alguien para atender al móvil. Investigadores como James Roberts y Meredith David lo definieron en el medio El Confidencial como un hábito que, aunque incómodo, se fue normalizando. “Con sus constantes pitidos, timbres, vibraciones y silbidos, los teléfonos son como un niño caprichoso que no se portará bien hasta que él o ella consiga lo que quiera”, señalaron estos expertos en 2016.
Entre las causas de este comportamiento destaca la adicción al móvil. La llamada nomofobia, descrita por psicólogos como “la enfermedad del Siglo XXI” según explican en Psicología y Salud Sevilla, consiste en la necesidad de estar permanentemente conectado y genera ansiedad cuando el dispositivo no está disponible. Este patrón puede llegar a provocar síntomas como irritabilidad, hipervigilancia o dificultades de concentración.
Otras causas de revisar el celular constantemente
Revisar constantemente el celular también se relaciona con el circuito de recompensa cerebral, que busca la novedad que ofrecen las notificaciones, o el FOMO, que impulsa a revisar constantemente el teléfono por miedo a perder información o experiencias sociales. Además, como ocurre en la época festiva donde diversas situaciones incómodas se presentan ante nosotros, el móvil puede funcionar como vía de escape frente a la incomodidad en situaciones sociales o como reacción al estrés de las notificaciones.
Y revisar el celular constantemente en la mesa navideña tiene impacto entre los comensales y familiares. El phubbing no solo repercute en la atención, sino también en la calidad de las relaciones. Estudios señalan que la mera presencia visible de un teléfono en la mesa disminuye la sensación de confianza y cercanía. Investigaciones de McDaniel y Coyne (2016) revelaron que un 70% de los participantes percibía que la tecnología interfería de forma negativa en la convivencia con sus parejas.
¿Cómo solucionar esta conducta?
Para contrarrestar esta conducta, los especialistas recomiendan ser conscientes del uso del dispositivo, establecer límites en momentos de interacción social y buscar alternativas que permitan reconectar con el entorno. De este modo, se puede recuperar la atención plena en la conversación y evitar que la tecnología reste valor a la vida cotidiana.