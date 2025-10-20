La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

MasterChefCelebrity es un éxito televisivo en cada emisión anual que se realiza, sobre todo esta versión, en la que las celebridades entretienen tratando de cumplir los desafiantes retos de los chefs. La Joaqui es una de las participantes con mayor compromiso al iniciar el ciclo, pero recientemente se filtró la noticia de que se ausentará del programa.
El famoso que la reemplazará es un músico de un género similar al de ella. Y que también se ganó el cariño de los argentinos durante la última emisión del reality La Voz, como uno de los jurados.
¿Por qué deja MasterChef La Joaqui?
A pocos días de su debut en la televisión, MasterChef Celebrity enfrentará una baja significativa: La Joaqui deberá abandonar temporalmente el certamen culinario. La noticia fue confirmada en Intrusos (América TV) el viernes 17 de octubre, donde aclararon que su salida no será definitiva, ya que la artista tiene la intención de regresar más adelante al programa.
Sin embargo, las grabaciones continuarán según el cronograma establecido, sin posibilidad de esperar su retorno. Por ese motivo, la periodista Paula Varela reveló que la producción ya definió quién ocupará su lugar en las próximas emisiones, garantizando la continuidad del ciclo sin alteraciones.
Quién será el famoso que va a reemplazar a La Joaqui en MasterChef
En medio de una intensa agenda laboral y tras brindar un show callejero en la plaza del Teatro Colón junto a Nicolás Behringer, el cantante Luck Ra aceptó el reto de participar en MasterChef Celebrity. El intérprete de Fingí demencia se animó a mostrar sus habilidades en la cocina y enfrentarse al exigente jurado conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.
De esta forma, se confirmó que La Joaqui debió abandonar temporalmente el certamen, y su lugar fue ocupado por Luck Ra. No obstante, la producción aclaró que su reemplazo será solo por unos días, ya que la cantante retomará las grabaciones en breve, tal como ocurrió con Maxi López, quien también necesitó ausentarse momentáneamente del programa.
