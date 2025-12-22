Asentamientos judíos en zona palestina: Israel aprueba 19 colonias más en Cisjordania

TEL AVIV, Israel.- El gobierno israelí aprobó otros 19 asentamientos en Cisjordania ocupada, con el ánimo de impedir la creación de un “Estado palestino terrorista”, y en un contexto de intensificación de la colonización desde el 7 de octubre de 2023. Con esta medida, el total de asentamientos autorizados en los tres últimos años asciende a 69, según un comunicado publicado por los servicios del ministro de Finanzas. Hace unos días, Naciones Unidas alertó de que el crecimiento de las colonias israelíes en Cisjordania -todas ellas consideradas ilegales en virtud de la legislación internacional- alcanzó su mayor ritmo desde al menos 2017.