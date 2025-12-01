Conflicto entre Israel y Palestina: León XIV reafirma su apoyo a la “solución de dos Estados”

La conferencia de prensa fue “inesperada”, según los periodistas que acompañaban a la delegación, a bordo del avión papal. “Media hora después del despegue desde Estambul con rumbo a Beirut (un vuelo de dos horas para recorrer 1.128 kilómetros), León XIV se desplazó a la parte trasera del Airbus A320 para dejar, en una aparición de menos de 10 minutos, algunas definiciones. Su respaldo a la solución de los dos Estados y su aval al presidente turco, Recep Tayip Erdogan, como mediador para lograr la paz en Ucrania”, relató la periodista Elizabetta Piqué, corresponsal del diario argentino “La Nación”.