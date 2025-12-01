Secciones
Conflicto entre Israel y Palestina: León XIV reafirma su apoyo a la “solución de dos Estados”

Es la única forma de resolver el conflicto entre israelíes y palestinos, aseguró. En su primer viaje fuera del Vaticano, el Papa visita El Líbano, tras pasar por Turquía. Agradecimiento desde Gaza.

HOMENAJE. El presidente libanés Joseph Aoun, recibe a León XIV en el Palacio Presidencial de Baabda, Beirut. HOMENAJE. El presidente libanés Joseph Aoun, recibe a León XIV en el Palacio Presidencial de Baabda, Beirut.
Hace 6 Hs

BEIRUT, El Líbano.- La solución de dos Estados es la “única” que puede resolver el conflicto entre israelíes y palestinos, reiteró el papa León XIV a bordo de un vuelo entre Estambul y Beirut. Por primera vez desde su elección en mayo, el papa estadounidense dio una conferencia de prensa a bordo del avión papal, tradición observada por sus antecesores.

La Sede Vaticana reconoce desde 2015 al Estado de Palestina y apoya la solución de dos Estados para zanjar la disputa territorial que desgarra a la región. “La consideramos como la única solución capaz de resolver el conflicto actual”, declaró en el breve encuentro con la prensa.

El pontífice dijo que mencionó el tema durante su encuentro el jueves en Ankara con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, “que aprueba plenamente esta propuesta”. “Turquía desempeña un papel importante en ese proceso”, afirmó.

El Papa reiteró que el Vaticano tiene lazos de “amistad” con Israel y se propone como mediador entre ambas partes.

Desde su elección en mayo, León XIV expresó su solidaridad con “la tierra martirizada” de Gaza y denunció el desplazamiento forzado de palestinos.

La conferencia de prensa fue “inesperada”, según los periodistas que acompañaban a la delegación, a bordo del avión papal. “Media hora después del despegue desde Estambul con rumbo a Beirut (un vuelo de dos horas para recorrer 1.128 kilómetros), León XIV se desplazó a la parte trasera del Airbus A320 para dejar, en una aparición de menos de 10 minutos, algunas definiciones. Su respaldo a la solución de los dos Estados y su aval al presidente turco, Recep Tayip Erdogan, como mediador para lograr la paz en Ucrania”, relató la periodista Elizabetta Piqué, corresponsal del diario argentino “La Nación”.

Más reservado que su antecesor, el argentino Francisco, el peruano-estadounidense habló de la oración ecuménica donde se realizó el Concilio en Nicea, hace 1.700 años, considerado como uno de los lugares donde nació la cristiandad.

En el breve encuentro con la prensa, León XVI contó que habló con Erdogan de las guerras en Gaza y Ucrania, y recordó que ambos coinciden en la urgencia de una solución de dos Estados para resolver el conflicto palestino-israelí.

León XIV en Líbano: un llamado a transformar la paz en vocación y compromiso

León XIV en Líbano: un llamado a transformar la paz en vocación y compromiso

“Hablamos de los dos temas (Gaza y Ucrania). La Santa Sede desde hace años públicamente apoya la propuesta de una solución de dos Estados. Sabemos que en este momento Israel no acepta esa solución, pero la vemos como única opción que podría ofrecer una solución al conflicto que ellos siguen viviendo”, dijo. “Nosotros también somos amigos de Israel, y tratamos... de ser una voz mediadora que pueda ayudar (a las dos partes) a acercarse una solución con justicia para todos”, agregó.

Sobre Ucrania, señaló que Erdogan fue un mediador importante para destrabar el bloqueo del comercio de granos ucranianos desde los puertos del Mar Negro, al comienzo de la invasión rusa. “El presidente ayudó mucho, llamó a las dos partes a reunirse, pero lamentablemente no hemos visto soluciones”, dijo.

“Hoy hay propuestas concretas para una paz y esperamos que el presidente Erdogan, con su relación con los presidentes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, pueda ayudar a resolver este conflicto”, sumó.

Desde Gaza

En la pequeña comunidad cristiana de Gaza, Gabriel Romanelli, el único párroco católico que queda en el enclave palestino, ofreció una oración por el Papa León, a quien agradeció “por haber elegido Medio Oriente como destino de su primer viaje internacional”.

“Es una visita apostólica muy importante y nosotros, aquí desde Gaza, con toda nuestra comunidad cristiana, le expresamos nuestra gratitud por haber elegido Oriente Medio como destino. Un signo de generosidad, amabilidad y caridad”, escribió en su cuenta de Instagram.

León XIV abre puentes hacia los musulmanes

León XIV abre puentes hacia los musulmanes

La Iglesia de la Sagrada Familia, que conduce el sacerdote nacido en Argentina, funciona como alojamiento de desplazados y refugiados en Ciudad de Gaza, casi en ruinas después de intensos bombardeos israelíes.

Esperamos y rezamos por la paz, por la libertad religiosa, por la conversión de los corazones, para que la luz del Evangelio llegue a todos los pueblos de la tierra, directa e indirectamente, y para que esta guerra, que sigue causando tantas víctimas entre la población de Gaza y en muchos otros lugares, pueda terminar”.

Temas RusiaIsraelUcraniaLíbanoPalestinaFranja de GazaRecep Tayyip ErdoganLeón XIV
