Excavadoras israelíes arrancan cientos de olivos en Cisjordania

AL MUGHAYYIR, Territorios Palestinos.- Olivares enteros fueron arrancados por excavadoras israelíes en el pueblo de Al Mughayyir, en Cisjordania, en presencia del ejército israelí, denunciaron residentes y constataron periodistas en el terreno.
Abdelatif Mohamed Abu Aliya, un agricultor de esta localidad cercana a Ramala, relató a la agencia AFP que perdió olivares “de más de 70 años” en una hectárea de terreno. “Los arrancaron completamente con argumentos falaces”, dijo, sin precisar a quién se refería.
Agregó que ya comenzó a replantar sus árboles, mientras que otros habitantes trabajaban con el mismo objetivo ayer por la mañana. La tierra de varios campos situados alrededor del pueblo se veía removida.
Para los palestinos, el olivo es un símbolo de resistencia, conexión con la tierra, identidad y esperanza. Es un árbol que prospera en condiciones difíciles y es capaz de crecer y dar frutos durante siglos, por lo que se los considera portadores de la historia y la herencia palestina a través de generaciones.
Ayer, varias excavadoras recorrían las alturas de Al Mughayyir, una de ellas exhibiendo una bandera israelí, mientras abajo del pueblo había vehículos militares israelíes estacionados. “El objetivo es controlar y forzar a la gente a emigrar”, comentó Ghasan Abu Aliya, responsable de una asociación agrícola local, y añadió que “es el comienzo y eso se ampliará a toda Cisjordania”.
Varios habitantes indicaron que la operación se inició el jueves, y una ONG palestina de defensa de presos registró 14 detenciones en la localidad.
Según un cálculo con base en datos de la Autoridad Palestina, al menos 971 palestinos, entre combatientes y civiles, murieron a manos de soldados o colonos israelíes en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza.
Al menos 36 israelíes, entre ellos civiles y soldados, murieron en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes, según datos oficiales israelíes.
Unos tres millones de palestinos viven en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, al lado de unos 500.000 israelíes, instalados en colonias declaradas ilegales según el derecho internacional.
Hambre y desesperación
En la Franja de Gaza, territorio en guerra con Israel, la Organización de las Naciones Unidas evaluó que allí hay hambruna, pero esa declaración “llega tarde”, según los afectados.
Las imágenes desde la urbe más grande del enclave palestino, que Israel planea tomar, muestran a mujeres y niños en medio del caos, con decenas de personas empujándose y gritando para conseguir comida.
“No tenemos casa, ni comida, ni ingresos. Nos vemos obligados a recurrir a comedores sociales, que no satisfacen el hambre”, dijo Yusef Hamad, de 58 años, desplazado de la ciudad de Beit Hanun. Más al sur, en un comedor de Deir al Balah, Um Mohamad, de 34 años, afirmó que la declaración de hambruna por parte de la ONU llega “demasiado tarde”.
La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), autoridad que cuenta con el respaldo de la ONU, informó que la hambruna afecta a 500.000 personas en la gobernación de Gaza, un área que incluye a cerca de un 20% del territorio palestino.
“El fin está cerca”
El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, calificó la situación en los barrios de Al Sabra y Zeitún de “absolutamente catastrófica”, tras la destrucción total de complejos residenciales enteros.
Ahmad Yundiyeh, de 35 años, desplazado a las afueras del norte de Zeitún, está atrapado y vive con miedo. “No hay seguridad en ningún lugar de Gaza. Moverse es sinónimo de muerte”, dijo.
“Oímos constantemente el sonido de los bombardeos (...) oímos aviones de combate, artillería e incluso explosiones de drones”, relató por teléfono. “Tenemos muchísimo miedo, parece que el fin está cerca”, sentenció.