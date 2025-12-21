Milei año II, un balance provisorio

Viento a favor y decisionismo

Los números de la macro, la inercia electoral y la ausencia de una oposición cohesionada le regalan una segunda luna de miel al oficialismo. ¿Es la consecuencia de aptitudes y logros de la gestión o el resultado de factores externos? ¿El fenómeno Milei es el producto de Javier y sus estrategas o la encarnación de fuerzas que lo trascienden? Un poco de todo. El Gobierno cuenta a su favor con los dos factores que definen buena parte del destino de las gestiones latinoamericanas: la tasa de la Fed en descenso, alta demanda global de commodities agrícolas. A nivel local, se suma un elemento determinante para los gobiernos no peronistas -condenados hasta ahora a frustrarse antes del final del mandato o, a lo sumo, a llegar al final sin oxígeno ni perspectivas de continuidad-: el viejo movimiento atraviesa su período de mayor debilidad desde el regreso de la democracia.