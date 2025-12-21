Los beneficios de remojar el peine con vinagre: para qué sirve implementar este hábito

Sumergir los elementos de peinado en una solución de vinagre representa un método doméstico accesible y de gran eficacia para garantizar la desinfección total de las cerdas. Este objeto cotidiano retiene con el tiempo partículas de polvo, grasa capilar y diversos microorganismos que requieren una eliminación sistemática para evitar la proliferación de bacterias. La práctica periódica de este lavado asegura la higiene del cuero cabelludo y previene la aparición de aromas desagradables en el accesorio.