Colocar los pies en agua con vinagre: para qué sirve y qué beneficios tiene

Remojar los pies en agua con vinagre es uno de los remedios caseros más extendidos en el mundo del cuidado personal. Aunque muchos lo aplican por tradición o por recomendación familiar, no siempre está claro qué beneficios concretos ofrece ni cuál es la razón detrás de su eficacia. Lo cierto es que este simple hábito se convirtió en un aliado para quienes buscan mejorar la higiene, reducir molestias y mantener la piel de los pies en mejores condiciones.