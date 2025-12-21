Un clásico de navidad, galletitas de jengibre: conocé su historia

Incluso en países donde diciembre es sinónimo de calor —como nosotros—, las galletitas de jengibre encontraron su lugar. No por el clima, sino por el gesto. Es una tradición importada que se adaptó, que convive con mesas veraniegas y celebraciones al aire libre. Porque hay aromas —como el del jengibre recién horneado— que nos recuerdan que la magia también está en las cosas simples, compartidas y hechas sin apuro.