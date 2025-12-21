¿Quiénes trabajan en Navidad?: cómo son los descansos alrededor del mundo y cuál es el caso de Argentina

No solo Papá Noel y sus ayudantes trabajan en la víspera navideña y el día festivo. Hay muchos otros trabajadores del mundo no mágico que deben seguir con sus tareas, incluso si se trata de una fecha tan arraigada a la cultura de múltiples países. También hay quienes pueden dedicar toda su atención a la época festiva.
En el mundo, la bendición navideña llega en otros formatos más allá del árbol o el nacimiento, según la tradición cristiana. Para los trabajadores viene en forma de los días festivos pagados. Otros pueden disfrutar de vacaciones adicionales a lo largo del año a cambio de menos días libres durante el periodo festivo.
También están quienes deben pasar las fiestas como un día laboral más. En los distintos países del mundo, los servicios de emergencia, así como los trabajadores de la hostelería y del comercio minorista deben desempeñar una labor doble en una de las épocas más exigentes del año en sus oficios.
¿Quiénes siguen trabajando en las fiestas?
El sector de la salud es el corazón de esta jornada. Médicos, enfermeros y personal de ambulancias permanecen en las guardias de hospitales y sanatorios, listos para atender cualquier urgencia que surja durante la madrugada. A su lado, las fuerzas de seguridad y bomberos despliegan operativos especiales. Su presencia en las calles y cuarteles es clave para prevenir incidentes y garantizar que las celebraciones transcurran con tranquilidad.
El sector turístico también vive horas pico. En hoteles y restaurantes, mozos y cocineros trabajan para ofrecer cenas de gala, permitiendo que muchas familias celebren fuera de casa sin preocuparse por la logística. El transporte tampoco descansa. Choferes de colectivos, taxis y personal aeroportuario cumplen la misión de "acortar distancias", asegurando que todos puedan llegar a tiempo para el encuentro con sus seres queridos.
Finalmente, el comercio moviliza a una gran masa laboral. Tanto empleados fijos como refuerzos temporales trabajan a contrarreloj en las vísperas para cubrir la alta demanda de compras de último momento y regalos.
Cómo se regulan los feriados alrededor del mundo
En el caso de Europa, la cantidad de días libres varía según el país. Mientras que en naciones como Chipre, Eslovaquia y Rumania disfrutan de hasta cinco días feriados entre Navidad y Reyes, los lituanos son los más generosos con 16 días libres anuales. En contraste, en Alemania, la víspera de Navidad (24 de diciembre) no es feriado, y cerca del 10% de los empleados sigue trabajando después de las 14:00.
Retribuciones en días festivos
La retribución por trabajar en estas fechas también cambia según el mapa. Países del sur como Portugal, España, Grecia e Italia cuentan con una bonificación legal conocida como el "decimotercer mes". Otros países europeos lo otorgan por costumbre, aunque naciones como Francia y Alemania han planteado reducir días festivos para intentar impulsar sus economías.
En Norteamérica
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró mediante orden ejecutiva que el 24 y el 26 de diciembre serán feriados federales por este año. Esto beneficia principalmente a empleados estatales, creando un "super puente" desde el miércoles 24 hasta el viernes 26. Sin embargo, el sector privado (bancos, correos y grandes tiendas como Walmart) mayormente abrirá sus puertas el 24 y el 26.
El caso particular de Argentina
Mientras que en el caso de Argentina el gobierno de Javier Milei oficializó por decreto asuetos administrativos para el 24 y el 31 de diciembre. Al igual que en EE. UU., esto alcanza a la administración pública nacional para facilitar reuniones familiares y turismo. En el sector privado, estos días siguen siendo laborables comunes, y queda a criterio de cada empresa si otorga el día libre o reduce la jornada.
Para quienes no pueden detenerse —como personal de salud, seguridad o transporte—, el incentivo económico es clave. En Argentina, según la Ley de Contrato de Trabajo, si prestás servicios durante un feriado nacional (como el 25 de diciembre o el 1 de enero), tenés derecho a percibir la remuneración normal de un día hábil más una cantidad igual; es decir, se paga el doble.