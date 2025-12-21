¿Quiénes trabajan en Navidad?: cómo son los descansos alrededor del mundo y cuál es el caso de Argentina

¿Quiénes siguen trabajando en las fiestas?

El sector de la salud es el corazón de esta jornada. Médicos, enfermeros y personal de ambulancias permanecen en las guardias de hospitales y sanatorios, listos para atender cualquier urgencia que surja durante la madrugada. A su lado, las fuerzas de seguridad y bomberos despliegan operativos especiales. Su presencia en las calles y cuarteles es clave para prevenir incidentes y garantizar que las celebraciones transcurran con tranquilidad.