Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos. Según precisó el organismo nacional en su reporte diario, son 16 las provincias afectadas por fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
Frente a la alerta naranja por tormentas, se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales y salir solo si es estrictamente necesario. También se aconseja permanecer en construcciones cerradas; desconectar los electrodomésticos; cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas.
¿Qué provincias están bajo alerta naranja por tormentas?
La alerta naranja por tormentas alcanza a Chaco, Corrientes, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, en donde se esperan tormentas fuertes, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.
¿Qué zonas están bajo alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos?
Por otra parte, el aviso desciende al nivel amarillo en las provincias de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Luis y Tucumán. En estas regiones se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, que también podrían superarse en forma puntual.
Además, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en el noroeste de Santa Cruz y en Chubut, con vientos del sector oeste que podrían alcanzar velocidades de entre 45 y 55 kilómetros por hora y con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.