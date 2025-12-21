Secciones
SociedadClima y ecología

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

Según el SMN, 16 provincias se verán afectadas por fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo Fuente: SMN
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos. Según precisó el organismo nacional en su reporte diario, son 16 las provincias afectadas por fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El tiempo en Tucumán: la máxima llegará a los 36°C este sábado y hay alerta por tormentas

El tiempo en Tucumán: la máxima llegará a los 36°C este sábado y hay alerta por tormentas

Frente a la alerta naranja por tormentas, se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales y salir solo si es estrictamente necesario. También se aconseja permanecer en construcciones cerradas; desconectar los electrodomésticos; cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas. 

¿Qué provincias están bajo alerta naranja por tormentas?

La alerta naranja por tormentas alcanza a Chaco, Corrientes, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, en donde se esperan tormentas fuertes, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.

¿Qué zonas están bajo alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos?

Por otra parte, el aviso desciende al nivel amarillo en las provincias de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Luis y Tucumán. En estas regiones se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, que también podrían superarse en forma puntual.

Además, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en el noroeste de Santa Cruz y en Chubut, con vientos del sector oeste que podrían alcanzar velocidades de entre 45 y 55 kilómetros por hora y con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Lo más popular
¿Para qué sirve un político?
1

¿Para qué sirve un político?

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central
2

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”
3

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán
4

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa
5

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%
6

El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%

Más Noticias
Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Comentarios