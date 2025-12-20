Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

En el norte argentino están bajo alerta la región norte de Jujuy, noreste de Salta, sur y este de Chaco, noroeste y noreste de Misiones y sudoeste de Entre Ríos. Las precipitaciones intensas afectarán casi a la totalidad de Santiago del Estero, excepto su límite con Tucumán. En el centro del país; el centro y norte de Córdoba; sur de Santa Fe; norte y centro de Buenos Aires; centro, norte y este de La Pampa y sur de San Luis también esperan tormentas.