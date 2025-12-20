Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico en cuanto a alertas meteorológicas. Según informó el organismo nacional, una gran parte del norte del país está bajo alerta amarilla y naranja por tormentas, sobre todo la región noreste. Esta condición se repite para el centro del país y, en la región de Cuyo, la alerta es solo amarilla por el pronóstico de viento Zonda.
La última actualización del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN fue publicada la mañana de este sábado a las 6.38 y durante el día se esperan nuevas actualizaciones que aporten datos más exactos sobre la ocurrencia de los fenómenos meteorológicos de la jornada. Además, se indicó el pronóstico para el domingo 21 y el lunes 22 de diciembre. Las alertas prevalecerán el domingo, pero disminuirán en cuanto a área cubierta el lunes.
Regiones en alerta amarilla por tormenta y viento Zonda
Este sábado se prevén tormentas para gran parte del país. Entre las zonas afectadas se encuentran tres provincias del NOA, tres del NEA y tres del centro. Además, tres provincias de Cuyo esperan viento Zonda y, dos de la Patagonia, lluvias.
En el norte argentino están bajo alerta la región norte de Jujuy, noreste de Salta, sur y este de Chaco, noroeste y noreste de Misiones y sudoeste de Entre Ríos. Las precipitaciones intensas afectarán casi a la totalidad de Santiago del Estero, excepto su límite con Tucumán. En el centro del país; el centro y norte de Córdoba; sur de Santa Fe; norte y centro de Buenos Aires; centro, norte y este de La Pampa y sur de San Luis también esperan tormentas.
En todas estas regiones, excepto en San Luis, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Pueden estar acompañadas por actividad eléctrica, granizo, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.
En San Luis, en cambio, algunas condiciones serán diferentes. Los vientos pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora y se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, lo que habla de tormentas un tanto menos intensas que en el resto del país.
Alerta naranja por tormentas
En lo que comprende la unión del noreste, noroeste y centro del país, predomina la alerta naranja, que indica una intensidad mayor de fenómenos meteorológicos, en este caso, tormentas. El pronóstico indica que serán afectados el sudeste de Santiago del Estero; una pequeña región al noreste de Córdoba; el centro y norte de Santa Fe; centro, este y sur de Misiones y centro y norte de Corrientes.
El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.