El tiempo en Tucumán: la máxima llegará a los 36°C este sábado y hay alerta por tormentas

Tucumán se prepara para un sábado marcado por el intenso calor y la probabilidad de tormentas fuertes hacia la tarde-noche, producto del ingreso de un frente inestable, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima registrada fue de 22°C, con una humedad del 67%. En tanto, los vientos se presentaron desde el sector norte a una velocidad de 6 km/h.
A lo largo del día, el termómetro aumentará de manera sostenida y para la tarde se espera una máxima de 36°C, con un 40% de probabilidades de lluvia. Durante la noche, el calor continuará siendo protagonista, con registros térmicos en torno a los 30°C y la posibilidad de tormentas.
Pronóstico para el domingo en Tucumán
Para mañana se prevén condiciones similares, con abundante nubosidad y una jornada inestable. La temperatura mínima será de 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 34°C. Además, se esperan tormentas aisladas y fuertes durante gran parte del día.
El inicio de la semana traerá un cambio en las condiciones del tiempo. Para el lunes, el pronóstico anticipa tormentas aisladas y un descenso de las temperaturas, con una máxima prevista de 28°C, lo que representará un alivio luego de varios días de calor intenso.