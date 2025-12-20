Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: la máxima llegará a los 36°C este sábado y hay alerta por tormentas

La temperatura mínima registrada fue de 22°C, con una humedad del 67%, informó el SMN.

EL TIEMPO EN TUCUMÁN. La máxima llegará a los 36°C este sábado. EL TIEMPO EN TUCUMÁN. La máxima llegará a los 36°C este sábado.
Hace 1 Hs

Tucumán se prepara para un sábado marcado por el intenso calor y la probabilidad de tormentas fuertes hacia la tarde-noche, producto del ingreso de un frente inestable, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima registrada fue de 22°C, con una humedad del 67%. En tanto, los vientos se presentaron desde el sector norte a una velocidad de 6 km/h.

A lo largo del día, el termómetro aumentará de manera sostenida y para la tarde se espera una máxima de 36°C, con un 40% de probabilidades de lluvia. Durante la noche, el calor continuará siendo protagonista, con registros térmicos en torno a los 30°C y la posibilidad de tormentas.

Pronóstico para el domingo en Tucumán

Para mañana se prevén condiciones similares, con abundante nubosidad y una jornada inestable. La temperatura mínima será de 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 34°C. Además, se esperan tormentas aisladas y fuertes durante gran parte del día.

El inicio de la semana traerá un cambio en las condiciones del tiempo. Para el lunes, el pronóstico anticipa tormentas aisladas y un descenso de las temperaturas, con una máxima prevista de 28°C, lo que representará un alivio luego de varios días de calor intenso.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

¿Mesas adentro o afuera?: cómo estaría el tiempo para el 24 y el 31 de diciembre

¿Mesas adentro o afuera?: cómo estaría el tiempo para el 24 y el 31 de diciembre

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Lo más popular
La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio
1

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica
2

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección
3

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad
4

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF
5

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán
6

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Baglietto y Vitale en Tucumán: una noche de clásicos, memoria y emoción

Baglietto y Vitale en Tucumán: una noche de clásicos, memoria y emoción

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Durante 13 años, “Petiso David” eludió a la Justicia

Durante 13 años, “Petiso David” eludió a la Justicia

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Comentarios