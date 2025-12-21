No hace falta tirarla: el truco definitivo para que la comida no se pegue a una sartén vieja

Cocinar puede ser un momento de relajación o de máxima tensión, especialmente cuando ese bife de pescado o un simple huevo frito se quedan pegados al fondo de la sartén. Es una situación que, a menudo, nos hace pensar en tirar a la basura nuestros utensilios y gastar una fortuna en renovar la cocina. Sin embargo, antes de que saques la billetera, existe una solución que impedirá que gastes de más.