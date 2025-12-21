Secciones
No hace falta tirarla: el truco definitivo para que la comida no se pegue a una sartén vieja

Para no vivir más momentos de tensión al tener que despegar la comida de la sartén, podés aplicar este sencillo truco.

El truco para que nada se pegue a tu sartén. El truco para que nada se pegue a tu sartén. Fuente: TN
Hace 2 Hs

Cocinar puede ser un momento de relajación o de máxima tensión, especialmente cuando ese bife de pescado o un simple huevo frito se quedan pegados al fondo de la sartén. Es una situación que, a menudo, nos hace pensar en tirar a la basura nuestros utensilios y gastar una fortuna en renovar la cocina. Sin embargo, antes de que saques la billetera, existe una solución que impedirá que gastes de más.

El secreto no reside en un producto químico costoso ni en una técnica profesional de alta cocina. La clave para darle una segunda vida a esas sartenes que ya perdieron su antiadherente está en un elemento que seguramente ya tenés en tu alacena: el papel de horno (o papel manteca). Esta técnica, que se volvió viral gracias a creadores de contenido dedicados al hogar, promete resultados impecables sin esfuerzo.

Cómo aplicar el método del papel de horno

La técnica fue difundida recientemente por el usuario @mividaconcarismaa, quien mostró en un video paso a paso cómo transformar una superficie rugosa en una totalmente antiadherente. El proceso es muy fácil: solo tenés que cortar un trozo de papel de horno, arrugarlo bien para que se adapte a la forma del recipiente y colocarlo cubriendo tanto el fondo como los laterales de la sartén.

Una vez que el papel está en su lugar, podés cocinar sobre él normalmente. Según explican quienes ya lo probaron, este método no solo impide que los alimentos se peguen, sino que además tiene una ventaja adicional: evita las salpicaduras de aceite por toda la cocina. Lo mejor de todo es que el sabor de las comidas se mantiene intacto, permitiéndote disfrutar de una cocción limpia y uniforme.

Consejos para que tus sartenes duren más

La durabilidad de nuestros utensilios depende exclusivamente del cuidado diario. "No uses utensilios metálicos. Estos materiales hacen que se levante la capa antiadherente de tus ollas o sartenes", adviertió la especialista Ana López Vera. Es un error común que termina rayando el teflón y arruinando la herramienta de forma irreversible.

Para la limpieza, la recomendación es clara: hay que olvidarse de las virulanas de metal o esponjas abrasivas. "Limpiá la sartén con esponjas suaves", insistió López Vera en su artículo publicado en el El Confidencial. Siguiendo estos pequeños consejos y aplicando el truco del papel, vas a poder estirar la vida de tus sartenes y cocinar como un profesional sin gastar de más.

