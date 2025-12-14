Ollas y sartenes brillantes: la mezcla fácil y sencilla con bicarbonato que funciona siempe

Técnicas para limpiar ollas y sartenes de manera sencilla

Uno de los ingredientes más recomendados es el bicarbonato de sodio. Combinado con jabón para trastes, forma una pasta suave ideal para eliminar manchas y percudidos en la parte exterior de las ollas. La clave está en aplicarlo con una fibra segura y frotar con suavidad para evitar rayaduras. Este procedimiento permite devolver el brillo y remover suciedad provocada por el calor.