Ollas y sartenes brillantes: la mezcla fácil y sencilla con bicarbonato que funciona siempe

Existen alternativas eficaces para higienizar estos elementos sin deteriorarlos.

Hace 2 Hs

Mantener las ollas y sartenes en buen estado puede convertirse en un reto cotidiano. Con el uso frecuente, estos utensilios suelen opacarse, percudirse o acumular restos de comida quemada que parecen imposibles de remover, lo que muchas veces lleva a posponer su lavado.

No obstante, es posible recuperar su brillo original y conservar su superficie mediante métodos sencillos, seguros y económicos.

De acuerdo con el sitio especializado en limpieza del hogar Cleanipedia, existen alternativas eficaces para higienizar estos elementos sin deteriorarlos.

Técnicas para limpiar ollas y sartenes de manera sencilla

Uno de los ingredientes más recomendados es el bicarbonato de sodio. Combinado con jabón para trastes, forma una pasta suave ideal para eliminar manchas y percudidos en la parte exterior de las ollas. La clave está en aplicarlo con una fibra segura y frotar con suavidad para evitar rayaduras. Este procedimiento permite devolver el brillo y remover suciedad provocada por el calor.

Para las ollas que lucen opacas, el vinagre blanco se convierte en un aliado fundamental. Pulverizarlo con un atomizador y frotar con movimientos horizontales ayuda a retirar la grasa y recuperar la apariencia original. Al terminar, secar con un paño de microfibra contribuye a pulir la superficie.

¿Cómo limpiar ollas y sartenes quemadas?

Cuando el fondo se quema o la comida queda pegada, la combinación de vinagre y bicarbonato ofrece una solución eficaz. El procedimiento consiste en llenar la olla con agua y vinagre, llevar la mezcla a hervor y luego añadir bicarbonato. La reacción resultante afloja los residuos difíciles, lo que facilita su remoción con una esponja suave.

Otra alternativa útil para la suciedad general es mezclar bicarbonato con limón. Al frotar ambos ingredientes se forma una pasta capaz de limpiar y dar brillo sin dañar la superficie.

Recomendaciones para prolongar la vida útil de los utensilios

Para prevenir daños, especialistas recomiendan utilizar espátulas de silicona o madera y asegurarse de que las ollas estén completamente secas antes de guardarlas. También es aconsejable colocar una servilleta entre cada pieza para evitar rayaduras.

Con estas técnicas simples y accesibles, es posible mantener ollas y sartenes en óptimas condiciones sin recurrir a productos abrasivos o costosos, favoreciendo su durabilidad y buen desempeño en la cocina.

